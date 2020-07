Los números de Juan Cruz Real en Colombia: más derrotas que victorias

Juan Cruz Real, aunque no lo hayan anunciado en redes oficialmente, es el nuevo entrenador de América, según lo expresó el máximo accionista del equipo, Tulio Gómez.



Sobre la llegada del entrenador argentino al equipo escarlata hay muchas opiniones de los aficionados, pues es un técnico de poca trayectoria en el ámbito colombiano e internacional y América será su primer club grande como entrenador.

Según ha expresado él mismo, su carrera como futbolista terminó joven y por eso empezó a estudiar para continuar ligado al balompié como entrenador. Como jugador tuvo de entrenador a Menotti y lo han catalogado como un entrenador de la escuela de Bielsa. Pero, según él, define su estilo para equipos que “sean protagonistas, traten de presionar al rival para quitar el balón cuando no se tiene. Para ser protagonista se debe quitar el balón la mayor cantidad de tiempo y para eso hay que correr y quitar el balón. Me interesa que sea un equipo que juegue bien al fútbol, no pases intrascendetes sino un sistema que sea ofensivo, genere peligro, opciones de gol, con coordinación entre sus líneas”.

Ese estilo de juego, o al menos intentarlo, lo ha llevado a tener estos resultados en el fútbol colombiano.



Alianza Petrolera: 11 victorias, 8 empates y 17 derrotas en Liga y dos empates en Copa Colombia. Llegó a este club el 24 de octubre de 2017 y se fue el 24 de septiembre de 2018. En el único campeonato que dirigió completo (apertura 2018) consiguió 6 victorias, 5 empates y 8 derrotas en los que anotó 24 goles y le anotaron 26. Los petroleros quedaron 15 en la tabla de clasificación.



Jaguares: 4 victorias, un empate y nueve derrotas. Empezó a dirigir el 2 de octubre de 2019 y cerró la temporada con 2 victorias, 0 empates 4 derrotas. En las 8 fechas de este 2020 llevaba 2 victorias, un empate y 5 derrotas, por lo que renunció el 12 de marzo, cinco días antes de que suspendieran el campeonato.



En total, Juan Cruz Real, en el fútbol colombiano, ha ganado 15 partidos, ha empatado en 10 y ha perdido en 26 partidos.

Sin embargo, para Tulio Gómez, según dijo en Antena 2, “o que pasa es que ha dirigido algunos equipos donde no tiene herramientas, mande usted a Guardiola a dirigir a un equipo de jugadores malos, no le da resultados”, por lo que espera que con los jugadores que encontrará en América tendrá un mejor rendimiento.