Confirman secreto a voces: Tulio Gómez eligió técnico para el América

Tulio Gómez confirmó este jueves en la mañana lo que era un secreto a voces en Cali: El arribo del cuerpo técnico encabezado por el argentino Juan Cruz Real, que será el reemplazo del brasileño Alexandre Guimaraes, campeón en el segundo semestre de 2019.



El directivo hizo la afirmación en el programa local de Antena 2 Cali, asegurando que con las herramientas que tendrá en la capital del Valle podrá conseguir mejores resultados que los que obtuvo en Alianza Petrolera y Jaguares, sus antiguos equipos en Colombia. La presentación del nuevo entrenador y sus acompañantes será la próxima semana, a través de una plataforma virtual.



Recordó que “cuando llegó Guimaraes lo criticaron y cuando se fue también, al que llega también lo han criticado. Es un cuerpo técnico bueno, son cinco personas profesionales, creo que hemos hecho una buena elección, el tiempo dirá si estamos equivocados o estamos contratando al que es, lo están descalificando de una vez, pero creo que así no son las cosas. Hay que recordar que al equipo campeón le contratamos nueve refuerzos y quedamos armados para pelear Copa Libertadores y Liga BetPlay, se hicieron algunos recortes, pero quedamos con una buena nómina”.

Sobre el seguimiento que le hicieron a Cruz Real, señaló que “en el 2017 contratamos un Departamento Deportivo que analiza, revisa, tenemos a Álvaro Rius, un español muy analítico. Viene un cuerpo técnico muy bueno, el primer entrenador es argentino, viene un asistente argentino y uno europeo, un psicólogo deportivo, un cuerpo técnico de cinco personas. Sabemos que es de la escuela de Bielsa, de presión alta, conoce el fútbol colombiano, lo analiza y ha hecho buenos partidos. Lo que pasa es que ha dirigido algunos equipos donde no tiene herramientas, mande usted a Guardiola a dirigir a un equipo de jugadores malos, no le da resultados”.



Continuando con ese tema, dijo que “alguna vez le dije al profesor Juan Carlos Osorio, que es amigo mío, qué bueno tenerte en el América, pero me respondió: ‘No Tulito, no, voy a dirigir al América porque los técnicos no hacemos milagros, cuando un técnico tiene un prestigio ganado no lo arriesga, hay técnicos que necesitan mostrarse y se tiran por un barranco, pero yo a estas alturas quiero estar en un equipo en que me den buenas herramientas. A usted lo mandan a matar elefantes con cauchera y fracasa”.



Haciendo una comparación, Gómez afirmó que “mande a Guimaraes a Jaguares a ver cómo le va, no gana nada, porque, como decía Juan Carlos Osorio, “los técnicos no hacemos milagros”. Insisto en que tenemos un equipo para pelear, el campeonato lo ganamos con una nómina muy apretada, no teníamos muchos recambios, pero había la ventaja de que se tenía continuidad y se aguantó domingo-miércoles-domingo”.

Foto: Tomada de Twitter: @APetrolera

Otras decisiones para el regreso



En cuanto a lo que hicieron por mantener al goleador Michael Rangel, sostuvo que esperaba que Junior lo dejara por lo menos un semestre más, teniendo en cuenta los cuatro meses que se han perdido a causa de la pandemia: “La verdad, esperaba que Junior nos extendiera el contrato, teniendo en cuenta el tiempo que se perdió. Nosotros, con los jugadores que hemos prestado, como Marino Hinestroza que estaba por un año, Palmeiras me dijo que mirara la situación porque se habían perdido tres meses y les respondí, ‘no importa, se lo presto seis meses más’. Hemos perdido marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, esperando que empecemos a jugar. Tenemos que ser conscientes, espero que otros equipos hagan lo mismo y no lo hacen, uno ya viendo con quién va negociando, pero esto es un gana-gana”.



Del caso de la demanda de Matías Pisano ante Fifa, dijo que “nos demandó por daños morales y daños económicos, y no sé qué daños morales puedan haber. En lo económico le debemos una parte de salario, le dijimos que le pagábamos el 70% y no quiso, entonces la ley nos otorgó una herramienta, le suspendimos el contrato por el último mes, por junio, le dimos $15 millones de anticipo y un auxilio. Nos demandó por eso, pero la ley nos ampara, esos argentinos son jodidos. Pisano no es el único jugador que pasó por esa situación, en el Once Caldas a los que se ganaban $70 millones les están pagando $10 millones, por cinco, seis o siete meses. En el América fue por el último mes, pero infortunadamente hay jugadores desagradecidos, algunos, los otros son muy queridos y leales”.



Sobre Duván Vergara expresó que “para mí es uno de los mejores jugadores que tenemos, es la joya de la corona, si vamos a venderlo lo vendemos muy bien y a una Liga donde haya posibilidad de reventa. Hay como cuatro o cinco equipos interesados de Alemania, Italia, Francia, eso lo está manejando su empresario”.



En su característico discurso, sostuvo que “los jugadores son como lo carros, entre más nuevos (jóvenes) valen más, Duván no tiene todavía 24 años, con esa edad mucho tiene potencial, hay como cuatro o cinco clubes grandes de Europa interesados en él, hay buenas perspectivas. Deseo que se quede porque nos aporta mucho, pero América tiene necesidades económicas y con el hecho de que juguemos a puerta cerrada vamos a seguir perdiendo plata”.



De igual forma, recalcó un tema en el que ha sido recurrente: “América está perdiendo $1.600 millones mensuales, lo que daría entre $16.000 y $20.000 millones al año. Las nóminas más costosas del fútbol colombiano son las de Junior, Nacional y América. Para los equipos de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla la taquilla pesa mucho y los derechos de televisión pasan poco, no sabemos si es peor jugar a puerta cerrada o que no juguemos”.



Según sus palabras y el análisis que hizo puesto por puesto, está confiado en que llegarán a un acuerdo para la continuidad del defensa central argentino Juan Pablo Segovia, que es propiedad del club. Para él, queda con una plantilla de 27 jugadores profesionales que está en capacidad de disputar nuevamente el título de Liga y hacer una buena campaña en Copa Libertadores. “No nos cabe un jugador más, lo único es que pienso que adelante podríamos un delantero más, pero Adrián Ramos es un 9 y no lo hacía allí porque estaba Rangel, también contamos con Juan David Pérez, Vergara, John Arias, además tenemos a Barreiro y a Batalla, creo que estamos bien, no contrataremos más porque no tenemos cupo para más jugadores”.



En cuanto a las diferencias surgidas con otros presidentes de clubes en el país y su apoyo a Jorge Enrique Vélez, dijo que “los opositores, que son 12, tienen alguna razón y las respeto. Mañana estaremos en la misma línea, con todos tengo una buena relación, hay que buscar consenso porque esto nos afecta a todos. Los equipos grandes estamos con Jorge Vélez, lo apoyamos porque es un hombre honesto, y la honestidad tapa muchos defectos, así como la deshonestidad tapa muchas virtudes. Es un hombre muy trabajador, lo dijo el exsenador Camargo hace poco en una Asamblea, con 40 años que lleva en el fútbol. A él lo defienden Cali, América, Nacional, Once Caldas, Pasto, etc. Es muy trabajador y gobierna para todos, a pesar de los ataques no ha perdido la compostura”.



Acerca de que los estragos que se vienen, adujo que “esta es la crisis más grande del fútbol colombiano, este año muestra que los equipos van a perder más de $100.000 millones, los efectos colaterales son muy fuertes, hay más de 50.000 familias que viven del fútbol”.



También anunció que el volante canterano Gustavo Carvajal se irá al Levante, de España, un año con opción de compra. Lo mismo que el extremo juvenil Émerson Batalla era pretendido por Vasco da Gama, pero se quedará en el cuadro escarlata.



Finalmente, se refirió en un término despectivo a quienes lo atacan por todo lo que ha sucedido: “infortunadamente hay algunos hinchas de redes que son tóxicos y dos personajes por ahí que quieren buscar notoriedad a costa de América, algunos periodistas que tiran piedras, quedamos campeones y dicen que fue robado o nos lo regalaron. Hoy América es campeón de cuatro torneos. Son unos enfermos que molestan por todo, hoy América gracias Dios ha recuperado la grandeza el prestigio y no hubiera sido por esta pandemia, con esa banda que teníamos hubiéramos podido repetir y hacer una gran campaña en Copa Libertadores, aunque sigo creyendo que con el equipo que tenemos hay con qué pelear. Las redes sociales son una cloaca donde un poco de imbéciles depositan sus excrementos mentales. Son unos poquitos, pero la gente buena y decente somos muchos es más. Vamos para adelante, este año está casi perdido, la misma pandemia nos jodió, pero vamos para adelante, tenemos una cantera maravillosa, con jugadores en Brasil, España, Portugal”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces