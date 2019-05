'Vamos a poner la fuerza necesaria para llegar a la final': Pinto

Millonarios venció a Pasto por 1-0 y es el líder del cuadrangular A en la Liga I-2019. Jorge Luis Pinto se mostró feliz por el rendimiento de sus jugadores en el campo de juego y celebró el compromiso en las diferentes líneas.



“Jugamos un gran partido y hay que felicitar a los muchachos por la entrega, por lo que le dieron a la afición que estuvo muy bien en el estadio. Fue un partido difícil porque sabíamos que Pasto nos iba a aguantar y creo que en el primer tiempo no nos llegaron ni una vez. Controlamos los pelotazos y el dominio de nosotros fue brillante”, dijo el técnico.

Sobre el ingreso de Santiago Montoya, quien anotó en su primera acción de ataque, el técnico contó que le pidió “fútbol, profundidad, que pisara el área que era clave y que siguiéramos martillando. Este partido había que ganarlo como fuera, un gol es bueno, pero pudimos haber hecho más”. Posteriormente felicitó a los dos defensas centrales también: “La seguridad defensiva con dos chicos como Rambal y Paz fue brillante y tengo que felicitarlos públicamente porque no era fácil el momento y ellos jugaron como si fueran jugando desde hace tiempo”.

Sin embargo, Pinto llamó a la mesura, pues aún quedan dos partidos por jugar para pelear llegar a la final.



“Vamos despacio. Todavía no estamos en la final porque Pasto y América tienen oportunidades. Los jugadores se sienten respaldados por la afición y agradezco la presencia, el grito porque vamos a poner la fuerza necesaria para llegar a la final”, expresó.



El entrenador santandereano también se refirió a los jugadores que no están bien físicamente, aunque dio parte de tranquilidad.

“Creo que (Fabián González) Lasso tiene una carga muscular. Vamos a esperar si Matías (De los Santos) puede estar en Santa Marta. Lo de Juan David no es fácil, ha venido en un proceso de recuperación y no está al ritmo del equipo, pero hace cosas extraordinarias. Estuvo un poco de días fuera de competencia y poco a poco vamos a encontrar su mejor nivel”, dijo.



Además, Pinto expresó unas frases que parecieron también una pulla para varios equipos del fútbol colombiano: “A Millonarios no lo voy a mandar nunca a tirarse al piso, a parar el partido, a que no dejen cobrar el balón en las faltas, yo respeto al fútbol, el espectáculo, al aficionado. Yo siempre les he dicho que juguemos y nos olvidemos de las porquerías del fútbol”.