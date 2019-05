'Mariano Vázquez me dijo sentía temor antes del juego': Alexis García

Alexis García es directo al hablar y así volvió a demostrarlo en la rueda de prensa posterior al partido en el que su equipo cayó derrotado por Millonarios, en el Estadio el Campín, por la fecha número 4 de los cuadrangulares finales.



Sin embargo, más allá de su análisis del juego, hubo una declaración que llamó la atención de la prensa y de quienes estaban presentes cuando el DT empezó a dar sus conceptos respecto al juego, situación relacionada con la ausencia del argentino Mariano Vázquez, jugador importante para el equipo volcánico y quien luego de recuperarse de una lesión aparecía como titular.



Pero a último minuto, muy cerca de empezar el partido, hubo un cambio que sorprendió a la prensa, Vázquez se quedó por fuera y quien ingresó en su lugar fue Ray Vanegas, decisión que el cuerpo técnico tomó a última hora y que García explicó en sus comentarios post partido.



“No fue decisión técnica que no estuviera, fue decisión técnica meter a otro jugador. Se me acercó antes del partido y me dijo que no se sentía al 100% para entrar. Esto es algo que me pasa por primera vez en el fútbol, pues ya teníamos una alineación establecida durante la semana”, arrancó diciendo el estratega antioqueño.



Y luego prosiguió: “Pero a los jugadores hay que respetarles su dolor, su preocupación y Mariano me manifestó que no se siente para empezar el juego, que le daba temor, por lo que me tocó tomar una decisión en el camerino”.



La situación deja un poco expuesto al jugador, quien habrá tenido razones para asumir esta decisión pero a quien habrá que indagar más a fondo para saber bien qué fue lo que sucedió.