Contundente respuesta de Pinto al descenso que atormenta a Santa Fe

El técnico Jorge Luis Pinto habló en la previa al clásico capitalino, que trae a Millonarios y Santa Fe en situaciones muy diferentes, con uno peleando en la parte alta de la tabla y el otro en el último lugar. El técnico azul afirmó que no le gustaría que el equipo rojo jugará en la segunda categoría.

Pinto valoró la evolución de Santa Fe desde la llegada del técnico Harold Rivera, afirmando que ha visto una mejoría en el juego del rojo ante Medellín. Sin embargo, confirmó que no imagina a el equipo cardenal jugando en la segunda categoría.



“No nos imaginemos eso, ni lo pensemos porque es un club que no se lo merece. Es un club que tiene un estatus deportivo importante históricamente. He visto que ha ido corrigiendo… Y esperemos que siga corrigiendo, pero después del clásico. He visto cosas interesantes en el partido contra Medellín y no me pena decirlo”, afirmó el entrenador azul.

Millonarios visitará a Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho el Campín, en un partido válido por la fecha 10 de la Liga II-2019. El equipo azul no le gana a Santa Fe de manera oficial desde la final jugada el 17 de diciembre de 2017, y buscará sacudirse de esta mala racha.