Clásicos y fecha Fifa: los imperdibles partidos de este fin de semana

Este fin de semana se vivirán partidos llenos de emoción, que marcarán el rumbo para muchos equipos, según los resultados o conclusiones que dejen los juegos. Se vivirán válidos por la fecha 10 de la Liga 2019-II, amistosos correspondientes a la fecha Fifa y eliminatorias para la Eurocopa 2020.



En la Liga Águila se vivirá la fecha de clásicos, en la que habrá choque interesantes como el clásico capitalino que enfrenta dos equipos en situaciones opuestas. Mientras que el clásico antioqueño tiene un tinte de revancha, luego de la última goleada 5-2 en la que ganó Atlético Nacional.



Un partido de vital importancia será el de la Selección Colombia contra su similar de Brasil, en el que Carlos Queiroz probará un sistema de juego sin sus estrellas James Rodríguez y Falcao Gracía.



Lo partidos recomendados para el fin de semana son:

Viernes 6 de septiembre



Alemania vs. Holanda

Hora: 1:45 p.m.

T.V: DIRECTV 610



Brasil vs. Colombia

Hora: 7:30

T.V: CARACOL

Sábado 7 de septiembre



Cúcuta vs. Bucaramanga

Hora: 3:00 p.m.

TV: WIN SPORTS



Junior vs. Unión Magdalena

Hora: 5:00 p.m.

TV: RCN



Santa Fe vs. Millonarios

Hora: 7:00 p.m.

TV: WIN SPORTS

Domingo 8 de septiembre



Medellín vs. Nacional

Hora: 5:00 p.m.

TV: RCN



América de Cali vs. Deportivo Cali

Hora: 7:45 p.m.

TV: WIN SPORTS