La Selección Colombia sin James y Falcao: así fue la última vez

Radamel Falcao y James Rodríguez son jugadores que han marcado la historia de la Selección Colombia, son ídolos que representan de la mejor manera el fútbol colombiano, y es por eso que siempre que no estén en la Tricolor su ausencia será más que notoria. Un dato anecdótico es que la última vez que no estuvieron ni James ni Falcao, el resultado para el equipo cafetero fue una victoria.

El entrenador Carlos Queiroz decidió hacer algo que no pasa con frecuencia, y es dejar de llamar a sus dos estrellas principales para los amistosos que se jugarán contra Brasil y Colombia. "James y Falcao no están, no importa porque hay otros, hay que trabajar en una cultura de éxito y seguir adelante", afirmó el seleccionador nacional cuando anunció la lista de convocados.

En entrenador portugués ha mostrado que tiene el carácter suficiente para tomar decisiones que considera necesarias para la selección. Dejar que Falcao y James se terminen de acomodar en sus equipos para la actual temporada, es una decisión pensada para el beneficio de la Tricolor y para que estén fuertes futbolísticamente para cuando sean requeridos en los partidos más importantes.



La última vez que ni James ni Falcao participaron en un partido de la Selección Colombia fue el 14 de noviembre del 2017, cuando el equipo se enfrentó a Corea del Sur y el resultado fue una victoria por 4-0, durante la gira asiática que se realizó en esa ocasión.

En aquella oportunidad Falcao no fue convocado por lesión, mientras que el volante de Real Madrid fue convocado, pero pidió no jugar ese partido para poder unirse al que en ese entonces era su nuevo equipo, Bayern Munich, para acomodarse lo más pronto posible al fútbol alemán.



El técnico Carlos Queiroz tendrá la oportunidad de probar nuevos jugadores y esquemas de juego, en un partido de alto calibre, gracias a las ausencias de sus máximas estrellas.