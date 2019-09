Jorge Luis Pinto y su curiosa respuesta sobre el interés de Venezuela

El entrenador Jorge Luis Pinto fue vinculado recientemente a la selección venezolana de fútbol, a pesar de que el técnico de la vinotinto no ha sido relevado de su cargo. El técnico negó que estuviera negociaciones que lo estuvieran buscando del combinado patriota.

El timonel azul ha estado en el radar de varios equipos a nivel internacional, sobre todo, ha sido pretendido por selecciones nacionales gracias a su recorrido con el combinado nacional de Costa Rica, donde alcanzó el quinto lugar en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Varias versiones lo habían vinculado a la selección de Panamá, y ahora la prensa venezolana lo eligieron como el reemplazo ideal de Rafael Dudamel, aunque este no haya sido despedido de su cargo.



Al ser cuestionado sobre la posibilidad de salir de Millonarios, Pinto fue claro y siendo un tanto sarcástico, apelando al humor. "Le agradezco a quienes han pensado en mi, pero me tienen que contar quienes son, por que no tengo conocimiento de nada", aseguró el santandereano.

Por ahora, los hinchas de Millonarios pueden tener la tranquilidad de que el técnico Jorge Luis Pinto seguirá al frente del equipo, pues una vez más ha demostrado su compromiso con el azul, al que quiere llevar a ser campeón como ha afirmado en varias ocasiones.