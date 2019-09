ARCHIVORED: John Mario fue verdugo de Millonarios en el Atanasio

A propósito del encuentro que Medellín y Millonarios disputarán este sábado, en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 12 de la Liga II-2019, recordamos un hecho que quedó marcado en la mente de los hinchas azules y que tiene que ver con este enfrentamiento: se trata de aquella tarde en la que John Mario Ramírez, gran ídolo de la afición ‘embajadora’ le anotó a su antiguo equipo con la camiseta del ‘poderoso’, en ese mismo escenario.

John Marío Ramírez debutó como profesional con Millonarios el 14 de octubre de 1992 y llegó a vestir esa camiseta en 154 partidos de liga. El 27 de mayo de 1998 jugó su último partido con el azul y decidió cambiar de aires. El Independiente Medellín, lo acogió gustoso.



El talentoso volante bogotano siempre llevó el número 10 en su camiseta, pero en el DIM ese número ya estaba ocupado: lo tenía otro talentoso volante: Giovanni Hernández. Por eso Ramírez jugó con un número que normalmente utilizan los defensas: la ‘3’.



Millonarios, que tenía como técnico desde hacía un par de meses a Jorge Luis Pinto, visitó al cuadro ‘poderoso’ el 30 de agosto de 1998 y ese día John Marío se jugó un partido aparte. Corrió, luchó y en vista de que no pudo anotar en jugada, se pidió el cobro de un penalti en el minuto 55, con el que al final el equipo antioqueño se quedó con la victoria 1-0.

Así registró el diario EL TIEMPO el partido entre Medellín y Millonarios, en su sección deportiva del 31 de agosto de 1998. Foto: ARCHIVO CEET



La falta se la cometió Nelson ‘Rolo’ Flórez al argentino Héctor Núñez, quien se le escapaba al lateral bogotano. El árbitro Jorge Hernán Hoyos no dudó en señalar el punto de penalti, pese al airado reclamo de Flórez.



John Mario de inmediato corrió y tomó el balón. No le hizo caso a nadie. El ‘3’ del DIM estaba decidido. Acomodó el balón, una y otra vez, ante el requerimiento del juez central.



“En el DIM, el hombre que suele ponerse en punto blanco es Adolfo valencia. Ayer en la tarde, no ocurrió así. “Yo lo cobro”, dijo John Mario Ramírez , quien hace solo unos meses pertenecía a Millonarios”, escribió Francisco José Fernández, corresponsal de El Tiempo en Medellín, en su crónica publicada el lunes 31 de agosto.

Así fue el gol de John Mario a Millonarios. Foto: TOMADA DE YOUTUBE.COM/DIMPODEROSOOFICIAL



Atrás, su ex compañero Osman López le decía algo para tratar de desconcentrarlo, pero ni eso lo puso nervioso.



John Mario arrancó su carrera con decisión y pateó con la derecha, su pierna hábil. La pelota iba muy ceñida al palo izquierdo de Héctor Búrquez, que adivinó a dónde iba el cobro, pero no llegó.



En el siguiente video se aprecia la jugada completa que sancionó el juez como penalti y el gol de John Mario Ramírez:

​Tomado del canal de YouTube DIM Poderoso Oficial



Solo habían pasado cuatro meses desde la salida de Ramírez de Millonarios, sin embargo, el bogotano celebró con todo aquel gol, que era su segundo con la camiseta del Medellín y que le dio la victoria en la tarde del domingo 30 de agosto de 1998.



Esta fue la síntesis del partido que publicó EL TIEMPO

