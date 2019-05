‘El médico Ochoa Uribe me prometió venir si jugamos la final’: Pinto

Jorge Luis Pinto está enfocado en llevar a Millonarios a la final de la Liga I-2019. Así que está trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana, para superar el cuadrangular A, en el que este sábado enfrentará al Pasto en El Campín.



El santandereano es un apasionado de la dirección técnica, pero es más apasionado aún por Millonarios, el equipo del que es confeso hincha, con el que sueña con ser campeón, y el que lo emociona hasta las lágrimas.



Así lo hizo en una agradable charla con ‘losmillonarios.net.co’, en la que Pinto contó la historia de cómo llegó a Millonarios por primera vez, siendo asistente de Gabriel Ochoa Uribe; cómo se hizo hincha siendo un niño; sus primeros ídolos embajadores; su amistad con Alfonso Senior y sus sentimientos por el club bogotano.



Hincha azul. “Cuando estaba en cuarto o quinto de bachillerato me hice hincha de Millonarios. La imagen que tenía a través de la radio, de lo poco de la televisión, y la comunicación que había entre los compañeros del colegio, ya que había varios que eran hinchas azules. El primer partido que vi de Millonarios, si no estoy mal, fue en 1969 o 1970, que me vine de San Gil y le ganamos 2-1 al Cali. Me gusta la prestancia que tiene el club, la imagen que ha mostrado siempre, la finura en todos los gestos. Don Alfonso Senior me contó que se hizo un análisis para hacer el escudo, su diseño, y se mandó hacer en España. Además, el color que más me gusta es el azul”.



Sus ídolos. “Mis ídolos fueron Delio ‘Maravilla’ Gamboa, (José María) Ferrero, (Eduardo Texeira) ‘Maravillita’ Lima…También Marino Klinger”.



Así llegó a Millonarios. “Yo llegué a Millonarios en 1976 por el médico Gabriel Ochoa Uribe, por un homenaje que le hicimos los graduados y especializados en fútbol de la Universidad Pedagógica; y él dijo que se quería llevar a uno, así que varios vinimos a hacer trabajos con el equipo, y como a los dos meses me escogió”.



La promesa del Dr. Ochoa Uribe. “Siempre que voy a Cali, voy a visitarlo. Hablamos muy seguido, hemos hablado de Millonarios y se comprometió que si peleamos por el título viene a Bogotá”.



El paso del ‘Pibe’ Valderrama por Millonarios. “Le costó la altura y era un proceso de adaptación. Yo lo dejé en Millonarios, y le pedí el favor a la dirigencia que no lo vendieran, pero lo hicieron. Yo lo conocía desde juvenil en Unión Magdalena; aquí le había costado por la altura, por la velocidad de juego, pero recuerdo que en Manizales ganamos un partido, y saliendo del estadio, Norberto Molina, capitán de ese equipo, me dijo ‘profesor tenemos un ‘10’ para diez años’. Pero decidieron venderlo”.



Mensaje a los hinchas. “El que tenga sentimiento por la camiseta de Millonarios, tiene que acompañarlo a su momento de expresión, que es el partido. No se puede ser hincha de palabra o a la distancia. Son momentos en el que el hincha debe tener la expresión de apoyo. Acompañen la camiseta. No solamente es sentirla, hay que ir al estadio a acompañar con el grito, porque así el jugador se siente protegido y respaldado, y eso es lo que queremos”.



Su equipo y sus objetivos. “Me gusta la integración y la amistad que hay en los jugadores. Tienen la condición de equipo, aquí los suplentes tienen que estar a la par de los titulares. Me gustaría verme peleando el título, pero vienen 3 partidos duros en los que nos tenemos que asegurar la clasificación”.



Entre lágrimas, habló de Ochoa Uribe y Alfonso Senior

Alfonso Senior: “hombre brillante, de un amor por Millonarios inmenso. Cuando yo me iba para Alemania a estudiar, don Alfonso llamó a su secretario general de Fifa: el señor Blatter; y delante de mí le dijo ‘Joseph, va para allá el profesor Pinto de Millonarios, hágame el favor y me le apoya y me le entrega todo’”.



Gabriel Ochoa Uribe: “no habría palabras para expresar lo que es el Dr. Ochoa, como hombre, como amigo, como maestro para mí, que me enseñó y me dijo tantas cosas, me apoyó. En 1984, tras quedar eliminado, el presidente Hermes Tamayo llamó al Dr. Ochoa para que le recomendara un técnico, y él solamente me mencionó a mí, que acababa de llegar de Alemania”.