Iba a ser guardia del Inpec: la increíble anécdota de González Lasso

Fabián González Lasso estaba destinado para triunfar en el fútbol profesional. Así se ratifica luego de oir de su propia voz en entrevista con Win Noticias, una insólita historia en la que confesó que ya tenía todo listo para ser guardia del Inpec, cuando apareció alguien que lo llevó al Deportivo Pasto a hacer una prueba y aprobó.

Transcurría una entrevista normal en Win Noticias cuando de pronto surgió la frase de González Lasso: “Es que si no hubiera sido futbolista estaría como guardia del Inpec”. Y luego contó más detalles.



“Yo siempre he jugado fútbol, desde chico, pero no se me había dado una oportunidad, no se me abrían las puertas y ya iba a cumplir 18 años”, contó el atacante de 26 años, nacido en Puerto Tejada, quien preocupado por su situación laboral encontró una buena opción.



“Yo hice las pruebas en el Inpec para empezar a trabajar, pues… para prestar mi servicio ahí. Me había ido muy bien en las pruebas físicas y teóricas y me dijeron que daban respuesta en 15 días”, relató González.



En ese lapso recibió una llamada que sería clave en su carrera: “Me llamó John Lozano y me llevó al Deportivo Pasto para hacer unas pruebas. En ese entonces estaba Flavio Torres como técnico… Yo le dije ‘hágale’”, recuerda.



“Yo me lancé, y decía que si no paso la prueba en el Pasto, al menos ya tengo seguro lo del Inpec”, contó entre risas González Lasso, quien sí pasó la prueba en el Pasto y en menos de un mes ya estaba vinculado al club nariñense.



“El profe Flavio me dio la oportunidad y como a los 20 días ya firmé mi primer contrato”, dijo.