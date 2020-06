Méndez vuelve a mostrar indignación con Vélez y le recuerda un plazo

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, es conocido en el panorama del fútbol colombiano como uno de los grandes opositores de la gestión de Jorge Enrique Vélez como cabeza máxima de la Dimayor.

Este fin de semana hubo una reunión de la comisión de mercadeo de la Dimayor y aunque en el ambiente ronda el rumor de que hay un grupo de 17 o 18 equipos unidos para dar el sí a la salida de Vélez, aún no hay claridad en ese asunto.

Lo cierto es que en diálogo con EL TIEMPO, el presidente Méndez recordó que están por cumplirse los 100 días que pidió Vélez para poder cumplir con lo prometido en el tema de los derechos de TV.

“Lo que sí le puedo decir es que cada vez hay mas gente inconforme con el señor. El señor pidió plazo de 100 días para traer el dinero del contrato de la TV internacional. Estamos a 12 días de completar ese plazo y nada”, expresó argumentando que él no se ha reunido con nadie para sacar a Vélez.

Y es que pareciera que no hay nada cercano sobre los supuestos 60 millones de dólares que la firma Prudent Corporate Finance (PCF) iba a pagar al año por los derechos de TV internacional, un dinero que tenía ilusionados a los clubes.

“Cuando Tulio (Gómez, máximo accionista del América), que fue el que los trajo, nos da a entender que nos tumbaron, ¿entonces? A nosotros una firma nos había hecho un estudio en la comisión de mercadeo y estimó que los derechos de tv internacional del fútbol colombiano podrían valer 3 millones de dólares al año, es decir, 30 millones en 10 años. ¿De dónde salió el otro valor?", dijo Méndez.

El presidente de Santa Fe dijo sobre esa empresa que “esa firma Prudent aparece como una empresa novedosa interesada en nosotros y cuando Tulio la trae nos dicen que ya están a punto de vender nuestros derechos a Brasil. Pero cuando ellos mismos nos empiezan a decir que toca salir con el maletín entre ambos a vender los derechos a las plataformas, a Amazon y a todas ellas, desde ahí sabíamos que ya era un engaño".

Finalizando, Méndez dio a conocer que la gestión de Vélez en ese sentido no ha sido buena. “Si quienes hicieron la gestión reconocen que nos engañaron desde un primer momento, no quedan mal y no provocan la rabia que tienen muchos equipos. Se evitaban muchos problemas, porque los equipos pobres, que no tenían plata, no hacían sus presupuestos basados en ese ingreso. El gran problema de Vélez es que nos engañaron, y pues si uno mismo se engaña, uno mismo se condena. Creo que él (Vélez) mismo se engañó y por tratar de tapar ese engaño que nos hicieron, se ha tratado de sostener y eso ha sido lo peor. Esa es la única verdad".