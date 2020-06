'Mi pasión por el fútbol no depende de los colores': Andrés Ricaurte

El fútbol es un deporte que despierta pasiones y donde algunos comentarios no son bien vistos por algunos aficionados. Esta vez, Andrés Ricaurte fue el centro de la polémica, desatada por una entrevista que realizó en días pasados, donde no le cierra las puertas que en un futuro, el ‘10’ del Independiente Medellín pueda jugar en Junior de Barranquilla, equipo donde estuvo a punto de jugar unos años atrás, pero que no pasó los exámenes médicos en el conjunto ‘tiburón’.

“Se ha rumorado mucho, simplemente fue que en Junior no pasé los exámenes médicos. Junior decidió que por eso no me contrata y así fui a Medellín. Soy muy agradecido porque en los días que estuve ahí fui muy bien tratado. Que un equipo como Junior se fije en ti es muy importante (...) Estoy agradecido con Junior por pensar en mí para hacer parte de un gran equipo como ellos. Yo disfruto donde estoy, pero no me cierro las puertas en ningún club Si en algún momento se da la posibilidad para volver a Junior también me encantaría... Es uno de los más grandes e importantes del país, con una ciudad encantadora", expresó Andrés Ricaurte el pasado viernes en ‘Habla Deportes’.

Luego de muchos comentarios desagradables por parte de algunos hinchas del Medellín, Ricaurte salió al frente de la polémica y escribió en sus redes sociales lo siguiente; “Reconozco que no fue la manera correcta de expresarme. Mi pasión por el fútbol no depende de los colores y por eso siempre he dicho que disfrutaría en cualquier lugar donde tenga la posibilidad de jugarlo. Solo quien no me conoce pondría en duda mi cariño, compromiso y agradecimiento por la institución que hoy represento”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Twitter: @juanchoserran8