Las lecciones de Miguel Russo en su derrota al cáncer: habla su médico

Miguel Ángel Russo dejó más que un título para Millonarios en su paso por el fútbol colombiano: dejó una lección de amor.

Así lo recuerda el oncólogo Carlos Castro, quien estuvo al frente de su tratamiento cuando se le diagnosticó un cáncer de vejiga.



"Él tuvo un cáncer complicado en la vejiga, y al momento de la cirugía le detectaron otro pequeño cáncer en la próstata. Pero su mayor problema fue de vejiga. Afortunadamente, la tecnología ha avanzado mucho y hoy existen métodos muy eficaces para tratar un cáncer avanzado como el que afectó a Miguel", dijo en entrevista con el diario Olé.



"Él nos dejó muchas enseñanzas en nuestras trayectorias oncológicas, por sus ganas de vivir. Para muchos ésta es una batalla perdida antes de combatir. Miguel, en cambio, siempre fue muy fuerte. Lo empujaba su señora, su familia, sus amigos. Tiene muy buenos amigos. Eso sí: no creo que en aquel tiempo imaginara que Boca lo iba a llamar y tampoco que lo iba a sacar campeón en el primer intento. Pero es todo mérito de él, de su equipo técnico, de los futbolistas y de ese jugador número 12 que es la hinchada", comentó.



"Cada vez que Miguel sale a la cancha y escucha el grito de “Boca, Boca”, eso vale por varias sesiones de quimioterapia. Eso lo ayuda a mantenerse vivo", añadió.



El especialista recordó que la enfermedad se complicó no por el cáncer mismo sino por lo que vino después: "Él fue intervenido en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La cirugía en sí salió perfecta, pero durante el tiempo que estuvo hospitalizado se contaminó con una bacteria que es muy compleja y que es muy resistente a muchos antibióticos. Eso fue lo que realmente complicó los meses posteriores. Levantaba mucha fiebre, pasaba muchos días internado y cuando parecía que salía, volvía a caer. Fue algo que nadie tenía en sus presupuestos, pero Miguel con paciencia y tenacidad logró ganar esa batalla. Un día se preguntó: “Si no me mató el cáncer, ¿me va a matar una bacteria, algo que ni alcanzo a ver?”. Y ahí está, hecho un campeón".



Castro contó que no quiso descansar durante la terapia que recibió en Bogotá porque sentía un gran compromiso con el club y solo se ausentó unos partidos. Pero hace poco llamó a su esposa, Mónica, pensando que estarían de vacaciones, para preguntar por su paciente y ella le resumió: "“Regresó a Boca. El fútbol es su esposa, su amante, su confidente, su todo”.