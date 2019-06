Johan Wallens, lo rescatable del Cali en su eliminación de la Liga

En medio de la tristeza por la eliminación del Deportivo Cali en el cuadrangular B de la Liga I-2019, en el que a pesar de iniciar como cabeza de serie no pudo conseguir el objetivo de llegar a la final, vale la pena destacar un aspecto positivo: la aparición con grandeza del arquero Johan Wallens, la tercera opción del cuadro verdiblanco.

Con 26 años no ha había tenido protagonismo en el club en el que empezó su carrera muy joven, siendo llamado a la Selección Colombia Sub 15 en 2007 y en la Sub 17 en 2010. Luego militó en equipos como Cortuluá, Atlético F.C., Pachuca y Real Santander, buscando mayores oportunidades.



Conocida la convocatoria de Camilo Vargas a la Selección Colombia para su participación en la Copa América, la preocupación fue evidente. El llamado a ocupar el puesto era Pablo Mina, pero el guardameta caucano se lesionó a los 13 minutos de comenzado el partido ante Junior en Barranquilla y Lucas Pusineri debió acudir al portero canterano. Y pese a que muchos se rascaron la cabeza en señal de duelo, Wallens salió en la penúltima fecha del cuadrangular como gran figura de la cancha, achicando y evitando otras opciones claras del cuadro ‘tiburón’.



El problema de aductor no le dio a Mina para estar frente al Tolima, pero Wallens estaba tranquilo para asumir la responsabilidad, como efectivamente lo hizo a pesar de la derrota 1-2. De nuevo fue jugador clave y no permitió que el ’vinotinto y oro’ aumentara la cuenta y por ende la diferencia de gol, quedando también por fuera de la gran final.



“Triste porque perdimos, pero con el orgullo de que el equipo siempre dio lo máximo, lastimosamente contra el Tolima tuvimos situaciones y el balón no entró, me quedo con la lucha y entrega de todo el grupo y lo que fue este semestre, que fue una identidad del equipo”.



Haciendo un análisis del semestre adujo que “fue bueno, nos metidos a la pelea de los cuadrangulares, lastimosamente no nos acompañó el gol, o sino la historia pudo haber sido diferente”.



En cuanto a los mensajes positivos que han puesto los fanáticos azucareros en redes sociales sobre la actuación de su arquero, Wallens dijo que “es una alegría amarga porque perdimos los dos partidos en los que estuve, pero con la tranquilidad de que se hiz un buen trabajo en lo personal y sigo para adelante, porque hay que seguir”.



Sobre la forma en que quedó el plantel con la eliminación, señaló que “obviamente dolidos, quién va a querer perder en casa, nosotros siempre hemos querido, más por nosotros, que éste sea nuestro fortín. Triste porque no se sumaron puntos acá”.



De la final de la Liga entre Junior y Pasto, advirtió: “Pasto es un equipo muy táctico y Junior juega muy bien, van a ser partidos muy apretados y la diferencia la va a hacer el que cobre en casa”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces