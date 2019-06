Así fueron las 4 finales que alcanzó Junior jugando cuadrangulares

Atlético Junior disputará la final de la Liga I-2019 con el Deportivo Pasto luego de ganar el Grupo B con 12 puntos. Aunque terminó empatado con el Tolima, se impuso por la diferencia de goles. Esta será la décima final del Junior desde que se disputan los torneos cortos en el 2002 y de esas, cuatro las obtuvo disputando cuadrangulares, contando la de esta Liga. Las seis restantes fueron alcanzadas en playoffs. Recordamos cómo fueron esos logros, a quiénes superó en cada grupo y cómo le fue en la final.

1. Liga I-2003: el cuadro ‘tiburón’ dirigido por el Dragan Miranovic ganó con suficiencia y con una fecha de anticipación el Grupo B de los cuadrangulares con 12 puntos, superando al Pereira, segundo con nueve; a Millonarios, tercero con siete y a Centauros, que también sumó siete. En la última jornada del Grupo perdió en su visita a Millonarios, pero ya había conseguido cuatro victorias en los cinco primeros encuentros. En la final no pudo celebrar, pues enfrentó al Once Caldas, de Luis Fernando Montoya que se quedó con la estrella.



2. Liga II-2004: bajo la conducción de Miguel Ángel ‘Zurdo’ López, Junior alcanzó su segunda final en torneos cortos, al imponerse en el Grupo B, con 13 puntos y cinco de diferencia sobre el segundo y el tercero, Cali y Medellín, respectivamente. El Bucaramanga cerró la tabla con cuatro unidades. En la primera vuelta hizo seis puntos y en la segunda, siete. Como lo hizo en el 2003, también clasificó a la final con una fecha de anticipación. En la final enfrentó al Nacional y en esa ocasión sí pudo celebrar el título, al imponerse en el cobro desde el punto penalti en el Atanasio Girardot.



3. Liga I-2009: esta vez sí terminó muy apretado en el Grupo B y avanzó por diferencia de gol, superando al Cali que lo igualó con 9 puntos. Cúcuta y Envigado cerraron el grupo con seis unidades. El cuadro ‘tiburón’ era dirigido por Julio Comesaña y tuvo que enfrentar por segunda vez al Once Caldas, que esta vez lo dirigía Javier Álvarez y que le ganó en la ida 2-1 y en la vuelta 1-3.



4. Liga I-2019: tras un comienzo dubitativo, con apenas una victoria en los primeros cuatro partidos, el conjunto barranquillero de Julio Comesaña se levantó para cerrar con dos victorias el Grupo B y quedar arriba en la tabla con 12 puntos y con una diferencia de goles de +4, con lo que superó al Tolima, que lo empató en puntos, y quedó segundo con diferencia de goles de +3. Nueva definición apretada para el cuadro rojiblanco que por primera vez enfrentará al Pasto en una final.