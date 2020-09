Jackson Martínez rompió el silencio: la verdad para no llegar al DIM

Luego de conocerse esta semana que Jackson Martínez definitivamente no vendrá a Independiente Medellín este año, el jugador habló sobre los motivos además de la parte clínica en donde no logró cumplir el sueño de volver a vestirse de rojo.



“Medellín fue lo que me preparó a mí los retos que iba a encontrar en mi carrera. Fue duro, pero luego lo vi como una gran bendición. Siempre que me han preguntado, el anhelo primario es regresar a Medellín, aunque no le cierro las puertas a otros clubes. Se dan los acercamientos que no se como describirlos, cuando hay contactos y se presentan especulaciones se deben aclarar, no tomé la iniciativa porque pensé que el club tomara la iniciativa para ser claros”, expresó Martínez en diálogo con Andrés Montoya a través de Instagram.

Aunque el chocoano no ahondó en detalles, si se sintió incómodo por el manejo que el club les dio a las negociaciones. La falta de comunicación al interior del equipo y lo tarde que habló con Aldo Bobadilla, fue lo que impidió llegar a un feliz término. “En parte eso pasa cuando la comunicación que tienes no se transmite tal cual, se pudo dar una mayor calidad, sin ahondar en detalles, pero siendo precisos en lo que estaba pasando. Yo fui muy sincero en mi condición física y cómo debieran manejarse las cosas. Hay mucha gente que no veía bien que regresara y otros que estaban contentos. Ahora que se acabó por el momento esta ‘novela’, quise dar claridad. En ningún momento yo recibí alguna oferta monetaria por parte del club. Siempre tuve testigos en las conversaciones, el primer acercamiento pregunté por la parte salarial y les dije que hicieran el esfuerzo que puedan hacer conscientemente”.

Además, “yo vi muy cerca el tema de ir, cuando ya supe lo de la parte médica, la decisión quedó muy clara para mí. Llamé al club y les expreso lo que estaba pasando. El sentimiento y el anhelo lo mantengo de terminar mi carrera en Medellín, esperemos que se pueda dar. Mi intención era ir como fuera, consciente de mi situación médica. Me voy a tomar este tiempo, esperar evolucionar un poco para poder terminar más confortable mi carrera, si no se da, debo parar”.

En cuanto a las charlas con Aldo Bobadilla, Jackson comentó que “con Aldo hablé hace poco, hablamos bien, nos mandamos algunos mensajes. Le tengo un gran respeto, un gran cariño. Lo que no sé, es el tema de comunicaciones entre ellos, pero creo que esta situación se pudo manejar mejor. Él me manifestó que quería estar en el equipo, solo que pasó mucho tiempo para haber conversado, por eso digo que se manejó mal este tema. No hay que agarrarla con el técnico, esas situaciones se pudieron manejar más claro y en estos momentos el equipo es donde debe haber más apoyo, que los resultados se puedan ver para que la gente esté tranquila”.

El goleador colombiano se refirió a algunas versiones que estaban circulando, en donde ponían cifras elevadas que impidieron su llegada al equipo, cuando no llegaron a tocar el tema económico. “Hubo gente que se atrevió a dar valores y no es así. Vi declaraciones, noticias escritas donde hay el beneficio de la duda. Yo jugué con Aldo y le dije al presidente que toda la situación como se estaban dando, aunque las conversaciones fueron buenas, pero se tornaron largas, en especial por el consejo definitivo en la parte clínica. Si el club quiere que yo vaya, tiene que decirle a la gente en qué condición estoy. Si no quiere que vaya, porque el entrenador no me quiere, es mejor ser claro. No es mi intención dar detalles de la conversación, nunca hablamos de dinero”.

Finalmente, resaltó que está preparándose físicamente y espera que en enero pueda volver a jugar y marcar goles, pese a que no descarta su retiro si no se siente bien al cabo de este tiempo. “Yo entreno todos los días, lo que se iba cambiando eran los días en el campo de juego. El entrenamiento no es únicamente en el campo. Ofertas no me ha faltado, pero ya estoy en mi proceso de recuperarme y si Dios permite estar en las canchas en mejores condiciones”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8