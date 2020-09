Así es el calendario de partidos y las fechas del DIM en la Liga 2020

Tras conocer la confirmación de las fechas y el calendario por parte de la Dimayor para finalizar la fase de todos contra todos en la Liga 2020.



Deportivo Independiente Medellín marcha en el puesto 10 con 11 puntos y frente a Alianza Petrolera como visitante el próximo 20 de septiembre, deberá arrancar la remontada para buscar un lugar entre los ocho mejores del campeonato y así pelear por la séptima estrella. Aunque antes deberá atender un encuentro clave contra Caracas de Venezuela por la Copa Libertadores 2020.



Así será el calendario para el ‘poderoso de la montaña’:

Fecha 9

20 de septiembre

Alianza Petrolera vs. Independiente Medellín



Fecha 10

27 de septiembre

Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira



Fecha 11

4 de octubre

La Equidad vs. Independiente Medellín



Fecha 12

7 de octubre

Independiente Medellín vs. Cúcuta Deportivo



Fecha 13

11 de octubre

Boyacá Chicó vs. Independiente Medellín



Fecha 14

14 de octubre

Independiente Medellín vs. Jaguares Fútbol Club



Fecha 15

18 de octubre

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín



Fecha 16

25 de octubre

Independiente Medellín vs. Deportivo Cali



Fecha 17

1 de noviembre

Independiente Medellín vs. Once Caldas



Fecha 18

8 de noviembre

Santa Fe vs. Independiente Medellín



Fecha 19

11 de noviembre

Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga



Fecha 20

15 de noviembre

Envigado vs. Independiente Medellín



*La fecha es del fin de semana (o entre semana) y aún falta definir el horario oficial.