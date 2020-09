Los partidos que podrá ver por TV abierta en la vuelta del FPC

Este viernes, Dimayor publicó la programación de la fecha 9 de la Liga colombiana, con la que el torneo volverá a su estado normal, luego de varios meses de inactividad, debido a la pandemia generada por el covid-19.

En el comunicado que entregó la entidad, se especificaron los horarios, el día y el canal, en los que se transmitirán los partidos de la fecha 9 del torneo local.



Aquí le informamos sobre los encuentros que irán por televisión abierta (Win Sports). Los demás juegos serán transmitidos por el canal prémium, Win +.

Partidos por TV abierta: Win Sports



Fecha 9

​

​18 de septiembre

La Equidad vs Boyacá Chicó FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win+ / Win Sports



19 de septiembre



Patriotas Boyacá vs Envigado FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+ / Win Sports





Alianza Petrolera vs Independiente Medellín

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win+ / Win Sports



20 de septiembre



Deportivo Pasto vs Jaguares FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win+ / Win Sports



22 de septiembre



Cúcuta Deportivo vs Deportivo Cali

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win+ / Win Sports

​