'Me duele porque lo conozco': Mauricio Serna habló sobre el caso Villa

Sebastián Villa atraviesa por uno de los peores momentos de su carrera. El colombiano fue notificado que no será tenido en cuenta en Boca Juniors hasta que resuelva su situación judicial, pues tiene una denuncia en su contra por violencia de género, interpuesta por su expareja sentimental, Daniela Cortés.

En medio de un panorama oscuro para el extremo antioqueño, el referente de la institución xeneize, Mauricio 'Chicho' Serna, habló con TyC Sports sobre la situación que está viviendo el colombiano en Argentina, asegurando que, 'le duele' lo que está pasando con Villa, ya que conoce muy bien el tipo de persona que es el atacante de 24 años.



"Me duele porque lo conozco, porque sé qué clase de persona es... No comparto que ningún hombre le pegue a una mujer. Con esto no estoy diciendo que sea verdad o mentira, no lo sé", manifestó el exmediocampista, y añadió: "Desde afuera decir si está bien o mal es muy difícil, porque cuando uno no conoce la interna las opiniones a veces sobran".

Asimismo, el exjugador manifestó su desacuerdo con la decisión de las directivas de apartar a Villa del plantel, pues considera que el extremo colombiano es un jugador fundamental en el ataque del equipo:



"Con su velocidad y su habilidad en el mano a mano gana casi siempre y eso es muy difícil en el fútbol... Me duele porque soy amigo de Sebastián y por Boca, ya que en él encuentra un hombre punzante, que es importante para el juego de ataque", concluyó.