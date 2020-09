El consejo de Asprilla a James para brillar en la Premier con Everton

Colombia e Inglaterra están a la expectativa del debut de James Rodríguez en el Everton. El exjugador del Real Madrid espera brillar en la Premier League y respaldar, con su rendimiento, el empecinamiento de Carlo Ancelotti en ficharlo a toda costa para esta temporada.



No son muchos los colombianos que han tenido éxito en la exigente liga inglesa, por lo que el reto es mayor para James. Así, uno de los cafeteros de mejor rendimiento y más recordados en la Premier, quiso darle un par de consejos al actual ‘10’ de la Selección Colombia.



Faustino Asprilla, exfutbolista que jugó en Newcastle, le hizo una recomendación a James para que pueda destacarse, moverse en el campo de juego y anotar goles que le ayuden a meterse muy rápido en el corazón de los aficionados ‘toffees’.



En su participación en ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, el ‘Tino’ habló de cómo puede acomodarse James en el once titular del Everton. “Donde James se siente cómodo es jugando desde atrás. Creo que su mejor rendimiento es jugando detrás del ‘9’, aunque en la liga inglesa va a tener que estar un poco más retrasado y aprovechar su zurda, que es muy buena, para habilitar a sus compañeros. Tiene un centro delantero muy bueno, como Richarlison; espero que hagan buena dupla y tenga ese rendimiento que todos conocemos de James”, aseguró Asprilla.



Luego, Faustino le dio un par de ‘tips’ a James, que le sirvieron a él en su época en Inglaterra para “hacer unos golecitos”.



“¿Sabe qué tiene que hacer James en el fútbol inglés? Hacerse el distraído y agarrar todos esos rebotes que quedan, cuando saltan esos grandotes a chocar. Yo aprendí que cuando los defensas y los otros delanteros iban a saltar, yo no iba con ellos; me quedaba por ahí para ver qué rebote cazaba, y metí uno que otro golcito así. Chocar con ellos es imposible”, apuntó el ‘Tino’.



¡Ojo, James! Hay que anotar para tener en cuenta el consejo de Asprilla.