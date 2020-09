La millonada que le piden a Villa y generó el problema con Boca

Argentina está pendiente de que se esclarezca el caso de Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, que fue denunciado por violencia de género por su expareja, Daniela Cortés. El caso podría entrar a juicio oral y se daría un veredicto antes de finalizar el 2020.



Faustino Asprilla, exfutbolista colombiano y ahora panelista de ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, reveló que entre Villa y Cortés se habló de un alta suma de dinero para llegar a un posible acuerdo extrajudicial y terminar con el caso de la mejor manera. El ‘Tino’ aseguró que tiene fuentes cercanas al futbolista.



“Alguien muy allegado a Villa, una persona muy seria, me contó que le pidieron 500.000 dólares, plata que él tenía que entregarle a esa muchacha, Daniela es que se llama, y que 250.000 dólares eran para el abogado”, dijo Asprilla, refiriéndose a Fernando Burlando, apoderado de Daniela Cortés en este caso.



Incluso, el pedido de ese dinero (1.857 millones de pesos colombianos) pudo haber desencadenado los problemas que tiene actualmente Villa con la dirigencia de Boca Juniors. Al parecer, según Asprilla, Sebastián pidió un préstamo al club y se lo negaron.



“También me contaron que Villa le pidió esa plata prestada al club, a Boca, y que no se la quisieron prestar. Y yo creo que por ahí viene el enojo, porque lo dejaron solo mientras lo presionan para entregar esa plata”, aseguró Asprilla en el programa radial.