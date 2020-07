Yulián Gómez motivado y alegre para seguir su recuperación en cancha

Tras cuatro meses en los que a Yulián Gómez se le juntó una fuerte lesión, la pandemia y la cuarentena, el jugador de Independiente Medellín está motivado para el reinicio de la competencia. Con el conjunto antioqueño ya sumó una semana larga de trabajos en cancha y confía en volver a competir cuando se reanude la Liga y la Copa Libertadores.

“Las sesiones de trabajo han sido excelentes, me he venido adaptando al estado físico. Esperemos ganar la confianza en estas semanas, para pisar el terreno de juego y adelantar la recuperación”, indicó Gómez.



En lo personal, “gracias a Dios me he sentido muy bien, contento por estar nuevamente con el equipo, estoy más cerca de volver y con el apoyo de los compañeros y el cuerpo técnico, me motivan todos los días a esforzarme al máximo”, señaló.



Pensando en lo que viene, Gómez expresó que “estamos contentos en saber que hay fechas para reanudar la Copa Libertadores, nos estamos preparando de la mejor manera y queremos hacer grandes actuaciones en los partidos que nos quedan”.



Por otro lado, Israel Escalante llegó de Buenos Aires el pasado sábado 25 de julio sin contratiempos a la ciudad de Medellín y este lunes se le harían estudios complementarios para que comience a entrenar de manera individual en la sede deportiva de Llanogrande.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8