La foto que no gustó en Boca y crea nueva polémica con Sebastián Villa

No ha sido una cuarentena fácil para Sebastián Villa. Además del impacto que produce el aislamiento social y la suspensión de las actividades ordinarias debido a la aparición de una nueva enfermedad, los últimos meses del colombiano no han sido los mejores, pues fue acusado por violencia de género por parte de su expareja Daniela Cortés, fue relacionado con un supuesto positivo en el test de covid-19, el cual le tocó salir a desmentir, y ahora, vuelve a la polémica por una foto en sus redes sociales.

Según informó el diario argentino 'Olé', en Boca no gustó la publicación de dos historias de Instagram en las que se ve al colombiano acompañado del futbolista peruano, Carlos Zambrano, y de otro amigo en un apartamento, en plena época de cuarentena: "Además de la prohibición que existe para juntarse en este tiempo de aislamiento social obligatorio (algo no menor), la imagen no cayó nada bien. Porque el colombiano insiste en una exposición pública que en el club no quieren más", precisó el medio.

Sebastián Villa. Foto: Tomada de Diario Olé

El medio resalta que al interior de la institución no quieren que Sebastián Villa exponga su vida privada debido a los recientes problemas que ha tenido, y es por eso que en Boca, está publicación generó malestar pese a que el colombiano se encontraba usando el tapabocas adecuadamente. Para los directivos es importante que los jugadores respeten las normas de aislamiento, y es por eso que, tanto Carlos Zambrano, como Sebastián Villa, son el nuevo centro de la polémica.

Hay que recordar, que el los últimos días, Villa fue vinculado con su el Atlético de Mineiro, pero la dirigencia del equipo xeneize habría rechazado la oferta por estar ligada a un préstamo, y además porque en en el entorno azul y oro se habla de que quieren contar con los servicios del colombiano. Sin embargo, la prensa de este país, asegura que la decisión de mantener a Villa en el plantel, puede cambiar, según como se desarrolle su situación judicial.