Yulián Gómez habla de la lesión contra Millonarios y su recuperación

La lesión sufrida en el partido contra Millonarios, puso en suspenso a Yulián Gómez, quien le tocó reinventarse en esta cuarentena para recuperarse físicamente y cuando regrese el campeonato, poder darle una mano al Deportivo Independiente Medellín en la búsqueda de ser protagonista tanto en la Liga como en la Copa Libertadores. En diálogo con el programa ‘Al Rojo Vivo’, el lateral izquierdo habló de su recuperación, sus inicios en el fútbol y el deseo de ser un talento de exportación.

“He mejorado en mi recuperación, el trabajo de fisioterapia ha sido muy bueno y ya gracias a Dios no siento dolor. En la mañana realizo la fisioterapia, en la tarde hago ejercicios en casa, la recuperación ha sido muy buena y espero estar en cancha a finales de julio. Igualmente sigo trabajando muy fuerte, avanzado de la mejor manera y evolucionando muy bien. No me quiero apresurar, hago los trabajos de terapia a conciencia y volver de la mejor manera”, precisó Gómez.



Sobre la buena imagen que dejó en el equipo en este primer semestre, Yulián comentó que “gracias a Dios hice un buen trabajo en los partidos que jugué, quiero hacer historia en Medellín. Esta pandemia me ha ayudado mucho para trabajar muy fuerte. Busco aportarle al equipo, conseguir cosas importantes y en un futuro, irme al exterior”.



En cuanto a sus comienzos, el jugador describió que “jugué en muchos equipos, en la Liga del Valle jugué en la Escuela Carlos Sarmiento Lora, luego me fui para Bogotá donde me probé en Equidad, en Millonarios, no quedé y en Bogotá Fútbol Club hice sub 20 y en el 2015 llegué a Medellín para continuar mi proceso de divisiones menores. Cuando me vio el Humberto ‘Tucho’ Ortiz, yo jugaba de extremo y en Medellín fue donde me ubicaron como lateral izquierdo. Estoy agradecido con él porque confió en mí”.



Sobre cómo analiza al grupo, Yulián dijo que “el equipo está muy bien, cuando entreno con ellos por videollamada los veo con una mentalidad muy fuerte, todos tienen el deseo de conseguir cosas importantes y no hay diferencia entre el que llega y se va. Hay una idea clara de juego, donde el que llega se tiene que adaptar. Estamos concentrados y cuando regrese la Liga esperamos estar muy fuertes”.



Además, resaltó las cualidades del delantero paraguayo Carlos Monges, quien tendrá la responsabilidad de ser el ‘9’ del equipo. “A (Carlos) Monges lo vi en los entrenamientos, tiene buenas condiciones, los entrenadores saben de su manera de jugar y el que llega le brindamos la confianza para que pueda triunfar, somos una familia”.



Finalmente, opinó sobre qué formato de torneo debería realizarse cuando se reanude la Liga. “Yo pienso que lo justo sería terminar el campeonato, ya es algo que se había comenzado. Ojalá los directivos tomen las mejores decisiones para el bienestar del campeonato”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8