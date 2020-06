Medellín afina sus fuerzas básicas para el reinicio de la Liga

El fútbol y su dinámica ha mostrado cambios que se deben implementar para continuar la competencia post pandemia y el Deportivo Independiente Medellín no está ajeno a esa situación. Tras llevar una situación económica apremiante, las contrataciones ostentosas buscarán ser cosa del pasado y mirar hacia la cantera, es el camino que buscan para ser competitivos y mejorar las finanzas.



Aldo Bobadilla, técnico del plantel profesional, ha reflexionado durante esta época de pandemia y cree que las fuerzas básicas serán importantes para que el club logre una mayor identidad de juego, sea un equipo protagonista y pueda ser una vitrina que permita capitalizar con la venta de jugadores a diferentes mercados.



“Las fuerzas básicas de Medellín han sido siempre muy importantes, en esta camada que viene hay muy buenos jugadores. Tenemos el trabajo y el compromiso de ser un club formador, tenemos un grupo de jugadores que vamos vinculando de a poco con el plantel profesional. Debemos llevarlos de la mejor manera, que sean buenas personas, no solamente buenos jugadores de fútbol”, indicó Bobadilla.



Además, con las salidas de jugadores como Esteban Ruiz, Hernán Pertuz, Juan Fernando Caicedo y Federico Laurito, Aldo espera dar más oportunidades a los que vienen ‘pidiendo pista’ por una oportunidad. “No veo necesario hacer un trueque con los jugadores que tengo en el equipo, es una posibilidad para mostrar los chicos de las fuerzas básicas. Tampoco me cierro a alguna posibilidad de incorporar jugadores, pero primero necesito tener alguna fecha confirmada para el regreso del campeonato. A mí me ofrecen jugadores todos los días, pero por respeto al grupo, debo priorizar a los jugadores que han estado en este proceso”.



Por su parte, Bobadilla ha venido analizando los jugadores de la cantera y tiene referenciada una lista importante que le podría dar oportunidades a corto plazo. “Tenemos una lista paralela de 25 jugadores de fuerzas básicas, en todas las posiciones, con proyección. Contamos con un plantel de 32 jugadores, con una buena mezcla. Cuando yo llegué nos decían que no teníamos nada y ganamos la Copa Colombia el año pasado. Este año, estamos a cuatro puntos del liderato en la Liga, avanzando a la fase de grupos en la Copa Libertadores. Venimos haciendo un buen trabajo, con una nómina relativamente nueva. Ojalá podamos trabajar de manera paralela con los chicos de proyección que tenemos”.



Carlos Monges es una de las apuestas que el paraguayo tiene para mejorar el ataque, que quedó endeble tras la salida del goleador Germán Cano, sobre el jugador guaraní de 23 años, el estratega rojo comentó que “Carlos (Monges) es un centro delantero, zurdo, alto, con buen juego aéreo y le gusta estar en el área. A veces nosotros desbordábamos mucho y en los centros no encontramos a nadie. Con la pandemia no pudimos verlo y esperamos que ahora pueda mostrar sus capacidades. Es un chico muy tranquilo, con 23 años tiene experiencia en el fútbol paraguayo y brasileño. Está ansioso por pelear un lugar en el equipo”.



Otro jugador que regresa al equipo tras su periplo por el fútbol paraguayo es Juan Camilo Saíz, un central que le puede brindar alternativas en esa posición, siempre y cuando decida continuar con el equipo rojo de Antioquia. “Juan Camilo (Saíz) termina el contrato con Cerro Porteño este 30 de junio, es jugador del club y se debe presentar el 1° de julio. Si no llega una oferta, se debe presentar y sería parte de mi plantel. Hablé con él (Juan Camilo Saíz) nos encontramos con él en el vuelo que veníamos de Paraguay a Colombia. No profundizamos mucho, conozco qué tipo de jugador es, lo enfrenté cuando dirigía Nacional (Paraguay) y ya le dimos algunas claves si se queda con el equipo. Esperemos que, si se queda, pueda rendir de muy buena manera”.



Volviendo al tema de los chicos de la cantera, está Miguel Monsalve, jugador de 16 años que esperan sea la ‘joya’ del equipo y pueda tener su debut en primera división muy pronto. “Miguel (Monsalve) es un jugador con mucha proyección, va a terminar jugando en primera división si sigue esa disciplina. En los partidos, está muy cerca de nosotros, yo le digo que esté atento a todo lo que pasa, entiende mucho el fútbol, lo queremos seguir formando. Hay muchos jugadores interesantes y me parece que están haciendo un gran trabajo en las fuerzas básicas. Ojalá al equipo profesional le vaya muy bien, para que Medellín tenga la posibilidad de transferir y pueda darle oportunidad a estos chicos que vienen desde abajo”.



Finalmente, el entrenador no cierra la puerta a una oferta importante para algún jugador de su plantel. “En Medellín estamos dispuestos a escuchar ofertas, si llega una muy buena no pondremos obstáculos para que los jugadores se vayan”. Y subrayó la importancia que hay en la parte organizativa del equipo de cara al futuro.



“Cuando yo llegué había dudas si era capaz de dirigir a Medellín. Con el trabajo y el apoyo de los jugadores logramos la Copa Colombia, disipamos las dudas de mi trabajo y el del cuerpo técnico. Encontré un equipo muy organizado con respecto al del 2010. El error que tuvo fue en confiar con personas externas y eso afectó el rendimiento. Hay gente muy comprometida con la institución, la idea es seguir creciendo, conseguir una cancha más en la sede, ampliar los camerinos, hacer un comedor para el plantel. Venimos trabajando muy bien, hace poco estaban gestionando una casa club para las fuerzas básicas. Estamos en una institución que exige y debemos estar a la altura”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8