Andrés Ricaurte habló sobre su paternidad, el estudio y el fútbol

La cuarentena llegó para Andrés Ricaurte con una nueva responsabilidad; ser padre y ahora su vida gira entorno a Alicia, su hija quien le enseña todos los días este nuevo rol que complementa con ser esposo y deportista. “Yo siempre he sido de sacarle lo bueno a las cosas, creo que pese a la situación que estamos viviendo, no es que esté contento que estemos así, para mí fue un beneficio de estar con mi hija, me ha permitido estar casi tres meses siguiendo ese día a día junto a mi esposa, disfrutando mucho que en otro momento no hubiera sido posible”, indicó Ricaurte en diálogo con ‘Tribuna Antioquia’.



Sobre su rutina, el ‘10’ rojo comentó que “entreno por la mañana y el resto del día, lo saco al cien por ciento a mi hija y mi esposa. Me estoy adaptando, aprendo todos los días y disfrutando este tiempo en familia. El rol de padre es un aprendizaje constante”.

Además de buscar ser un buen padre, trata de ser un buen hijo. Andrés comparte con Carlos, su papá, algo más que jugar fútbol de manera profesional, es un amigo y un maestro de su vida. “Con mi papá hablo todos los días, más que un padre, ha sido un gran amigo. Compartimos mucho, nos reímos y es una relación muy buena. Siempre está pendiente de mis partidos y después me hace un análisis largo de los partidos”.

Además, “él tuvo la posibilidad de jugarlo de manera profesional, a pesar que no se dedicó a ser técnico, lo analiza muy bien. Discutimos muchas acciones y a veces no estamos de acuerdo, pero compartimos conocimiento”, destacó.

Ricaurte es un jugador integral, no solo se destaca en las canchas, sino que logró terminar su carrera universitaria. Es administrador de empresas y constantemente busca seguir capacitándose. “Desde el colegio fui muy cansón y desde muy niño aprendí que, si uno se ríe de los demás, debo aguantarme las burlas de los demás. Desde esa filosofía, todo lo que pasa, lo trato de convertir en risas”.

El volante antioqueño comentó que “siempre he disfrutado el estudio, no tomé como una obligación, sino lo aprovechaba. Sigo aprendiendo, sigo estudiando y ojalá la gente aprovechara esas posibilidades. En el colegio aproveché más el proceso para formarme como persona. En la universidad comencé estudiando comunicación social, luego ingeniería de diseño de producto y terminé siendo administrador de empresas. Cuando comencé estudiando comunicación social, quería ser periodista deportivo y veía lejos el fútbol profesional, tras dos semestres no disfrutaba mucho la carrera y me pasé para ingeniería”.

Sumado a que logró combinar su carrera deportiva con la universitaria, “el fútbol te inspira para los trabajos en grupo. Me costaba mucho los trabajos del grupo en la carrera de administración, por lo que era virtual. Había gente que no era muy disciplinada, entonces decidía hacer los trabajos solo”.

Entrando en el fútbol, Ricaurte explicó que “hay situaciones en el juego que un esfuerzo individual, puede contagiar al resto. Pero que un jugador haya ganado un partido, es algo que no estoy de acuerdo. A veces, al jugador del partido se lo dan al que hace el gol que muchas veces no tiene nada que ver con el jugador del partido. A veces no se analiza muy bien el juego con profundidad”.

Finalmente, espera que el fútbol pueda volver pronto, pero con las medidas necesarias y se refirió al fanático por este deporte, que muchas veces no es racional. “El problema del fanático, es que no son hinchas del equipo, sino de la hinchada. Por querer un color, no significa hablar mal del otro. Los hinchas entienden las rivalidades, Medellín existe es porque existe Nacional, necesitamos de los rivales para poder competir. El fanático es el que debe entender eso, ser más racional”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8