‘Daremos todo para lograr objetivos, estoy contento acá’: Escalante

Sin mucho nombre, pero con hambre de destacarse en el fútbol colombiano, Israel Escalante llegó al Deportivo Independiente Medellín para robarse el cariño y brillar con la camiseta roja. El delantero argentino promete sacrificio y buen juego para que el ‘poderoso de la montaña’ sea protagonista en Liga, Copa Colombia y Copa Libertadores. “Daremos todo para lograr los objetivos. Estoy contento en Colombia y en el DIM”, resaltó.



Aunque apenas lleva dos semanas trabajando con el grupo, Escalante se siente como uno más de la familia roja. “Los primeros días me costó un poquito la altura, pero ya me siento mucho mejor. Los entrenamientos virtuales me ayudaron para llegar bien a los entrenamientos en la cancha. En Argentina me venía preparando físicamente, aunque estuviéramos en vacaciones”, declaró Israel en su primera rueda de prensa con los medios de comunicación.



El jugador surgido de Boca Juniors, quiere hacer historia con Medellín. Pese a que no ha debutado como profesional, considera que tiene todo para triunfar en el fútbol colombiano. “Me adapté muy bien al grupo, ellos me recibieron muy bien y ahora soy parte de esta familia. Siempre jugué en Boca Juniors y esta es mi primera experiencia en otro club y en otro país”.



Frente a las protestas de los hinchas, aunque no estaba al tanto del tema, Israel comentó que “en los clubes grandes es normal cuando no se dan los resultados, pero por mi parte espero aportar y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y cada partido que pueda jugar. Queremos pelear todos los torneos”.



En cuanto al diálogo con Aldo Bobadilla, el jugador resaltó que “estuvimos hablando y en Medellín juegan con extremos, algo que me gusta porque yo soy más extremo izquierdo, también puedo jugar con la pierna cambiada. En Boca muchas veces no jugábamos tanto con extremos, hay muchas metas con el equipo, en la Copa Libertadores tenemos el desafío de avanzar de fase y pelear arriba en la Liga”.

Y con el capitán Andrés Cadavid, dijo que “él me brindó la bienvenida, me dijo lo importante que es el equipo en Colombia, los chicos son muy amables, todos están pendientes de mí. Están pendientes de lo que necesite y es algo que en otra parte no pasa. En Argentina la gente es un poco más fría y cada uno está por su lado, acá me hicieron sentir al toque como parte de la familia del DIM”.



Finalmente, el delantero comentó que “tenemos la obligación de pelear lo que juguemos, hay un equipazo y estamos para cosas grandes. Esperamos hacer un buen campeonato, una buena Copa Libertadores. Creo en este grupo y vamos a ir por todo, estamos muy motivados, todos los días nos entrenamos a full, estamos sanos del virus y esperamos seguir creciendo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8