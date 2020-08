La gran decepción de Ancelotti con James: ¿Qué tal esta reflexión?

Carlo Ancelotti espera que Everton y Real Madrid lleguen a un acuerdo definitivo para poder fichar a James Rodríguez y tenerlo en el plantel inglés para jugar la Premier League 2020/2021. El entrenador italiano tiene en buen concepto al volante colombiano, pues lo dirigió en el equipo español, así como en el Bayern Múnich, e incluso lo pidió cuando estaba en el Napoli.

Aunque han sido muchos los elogios de Ancelotti hacia James, y el cariño que le tiene es notorio, hay una reflexión del italiano que bien podría llevarle una decepción del colombiano. Aunque Rodríguez siempre rindió cuando estuvo bajo la dirección de Carletto, y ha demostrado sacrificio para rendir en su mejor nivel, una actitud que tuvo en el Bayern Múnich desilusionaría al ‘míster’ italiano.



En su libro “Liderazgo Tranquilo”, Ancelotti habló del profesionalismo de un futbolista, analizando cómo asume la adaptación a una nueva cultura cuando cambia de equipo.



“Por volver al tema de la cultura y el idioma, no puedo entender al jugador que se traslada de país y al cabo de dos años no es capaz de hablar el idioma local. El máximo debería ser seis meses. Si un viejo como yo puede hacerlo, también pueden los jugadores. Creo que debería figurar en el contrato, porque si el jugador no aprende, normalmente tendrá un efecto negativo en su rendimiento”, analizó Ancelotti en su libro.



Y cerró con una sentencia sobre esa actitud: “¿Por qué no ha de querer aprender el idioma? No hacerlo es antiprofesional”.



Libro de Ancelotti. Foto: Tomada de Twitter

Hace unos días, James confesó que cuando estuvo en Bayern Múnich no pudo adaptarse a la realidad alemana. “El alemán me costó mucho, porque tampoco tuve ganas. Como yo le dije al profe que tuve los primeros cuatro meses: ‘Yo no te voy a hacer perder tiempo a ti ni a mí’. No quiero un idioma que no me daba querer aprender, porque no quería”, aseguró.



Ese entrenador que tuvo en sus primeros meses en el Bayern, fue justamente Ancelotti. ¿Qué pensará el entrenador de ese pensamiento de su querido James?