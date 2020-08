¿Qué piensa Ancelotti de James? La razón por la que lo busca Everton

James Rodríguez podría estar muy cerca de fichar con el Everton de Inglaterra, gracias al gusto personal del entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien lo ha dirigido en Real Madrid y Bayern Múnich; y quien lo pretendió para llevarlo al Napoli. Gracias al DT, el volante colombiano podría encaminar su futuro, pues estaba perdiendo terreno en el mercado de fichajes.



Ancelotti es un enamorado del estilo de juego de James. Incluso, cuando el italiano escribió su libro “Liderazgo Tranquilo”, tuvo un aparte para el mediocampista colombiano, a quien tuvo en el Real Madrid en 2014, cuando llegó como el flamante fichaje después de salir goleador del Mundial de Brasil.



¿Qué piensa Ancelotti de James? Aquí lo cuenta: “Con Cristiano Ronaldo pensé al principio que la solución más sencilla era que jugara con Karim Benzema de delantero. De ese modo podría poner a James Rodríguez a la derecha, con Bale a la izquierda y Modric, y otro en el centro”, fue lo primero que mencionó Carletto en su libro, sobre cómo quería utilizar al colombiano.



Luego reveló que las oportunidades a James no fueron por presión del presidente Florentino Pérez por el costoso fichaje del volante cafetero, si no por convicción, y porque ve en Rodríguez a un futbolista con muchas cualidades.



“La gente piensa que puse a James porque el presidente había invertido mucho dinero en él después de la Copa del Mundo, pero a mí no me influyó ese asunto. El dinero no importa una vez que el jugador está en el club; yo quería a James en la banda por sus cualidades futbolísticas. Es un trabajador abnegado y nada egoísta: un auténtico profesional”, es el concepto de Ancelotti sobre Rodríguez Rubio.



¿Se necesitan más razones para querer llevarlo al Everton?