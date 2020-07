Israel Escalante está motivado por su desafío poderoso

Con 21 años, Israel Escalante fue confirmado como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín de cara a lo que resta del 2020. El argentino fue cedido a préstamo por Boca Juniors, por un año y con opción de compra. “Tengo un poco la cabeza en esto de Independiente Medellín, se terminó de cerrar hace horas. Todavía no sabía a qué club me iba a ir, si era a Chile o Colombia, declaró al diario ‘Olé’ de Argentina el extremo zurdo.



Según colegas y medios argentinos especializados en jugadores juveniles, Escalante es un delantero rápido, ágil, ‘picante’, que había llegado en el 2014 a Boca Juniors desde Resistencia, Chaco, norte de Argentina. Entrenó en el plantel profesional con Gustavo Alfaro y Miguel Ángel Russo, aunque el pasado viernes 3 de julio firmó su primer contrato profesional.



“Estuve en reserva, entrené con (Gustavo) Alfaro y me fue bien estos años en cuarta, en reserva y también cuando subí a primera a entrenar”, precisó el jugador quien también fue dirigido por Sebastián Battaglia, otro histórico del conjunto xeneize.



Tras concluir el campeonato de reserva, Escalante viajó a Resistencia, provincia del Chaco, donde está con su familia. Se espera que en los próximos días viaje a Buenos Aires para concluir los trámites y concretar su viaje a Colombia para pasar los 14 días de cuarentena, hacer los exámenes y de pasarlos, vincularse a la disciplina de Aldo Bobadilla.



Sobre sus objetivos, Israel expresó que “mi sueño es debutar en primera y ahora que me voy a tener un poco de rodaje en el DIM, luego volver a la primera de Boca”. Además, para el delantero sería “raro enfrentar a Boca, pero donde me pongan voy a jugar. Si me toca, espero hacer lo mejor, aunque no me imagino haciéndoles un gol”.



En cuanto a su llegada al Medellín, el jugador declaró que “no hablé con mucha gente del DIM, me llamaron algunos directores, pero no hablé tanto con ellos. Yo lo he hablado con (Jorge) Bermúdez y con el presidente del DIM (Jairo Vélez), que se nota que es buena gente. Espero mostrar todo mi potencial allá”.



Cuando se enteró que venía al fútbol colombiano, se puso muy contento tanto él como su familia. “Se abrió esa puerta y la aproveché. Con la familia estamos muy contentos”.



Escalante tiene como ídolo a Cristian Pavón y a Sebastián Villa, también a Gareth Bale. Lo suyo es la velocidad y el juego por banda, algo que le caería bien al esquema de Aldo Bobadilla.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8