Javier Reina analizó el plantel del DIM: los jóvenes y caras nuevas

Deportivo Independiente Medellín avanza en su preparación física de cara al reinicio de la competencia en Liga y Copa Libertadores. El poderoso cuenta con su plantel en buenas condiciones físicas y Javier Reina, una de las figuras del equipo espera que los nuevos compañeros que han llegado, se acoplen de la mejor manera.



“La idea y la motivación en seguir el mismo camino, mostrando un buen nivel de juego, aportándole al equipo y seguir de la mejor manera. Extrañamos los trabajos grupales, enfrentar al compañero, el uno contra uno y esa es la parte que estamos más a la expectativa para recordar conceptos de juego, conceptos tácticos y corregir esos detalles que marcan diferencia”, señaló.



Sobre el argentino Israel Escalante, indicó que “es difícil opinar sobre él (Israel Escalante) porque no hemos tenido contacto con él. Pero todo el que llegue a sumar es bienvenido, lo vamos a ayudar para que se adapte al grupo, sabe que cuenta con un apoyo y una familia acá en Colombia”.



Además, sobre los otros extranjeros como el venezolano Francisco Flores y el paraguayo Carlos Monges, Javier dijo que “Francisco (Flores) es un gran jugador que nos puede brindar cosas interesantes, con Carlos (Monges) no tuvimos mucho contacto, pero tenemos una gran expectativa, todo el que venga a sumar será bienvenido”.



En cuanto a los entrenamientos grupales que aún están pendientes de la aprobación por parte del Gobierno Nacional, Reina expresó que “hay una gran ansiedad para recordar conceptos tácticos, esto se complica porque no depende de nosotros. Esperamos que esto avance bien, que nos vayan liberando y dando alternativas para trabajar en grupos. Que los nuevos se adapten rápido para tener un grupo bien orientado. Independiente del modelo de juego o lo que pida el entrenador, yo debo estar preparado y con la disposición para hacer las cosas bien”.



Analizando la posibilidad de jugar el campeonato en una sola sede, Reina expresó que “no estoy de acuerdo en jugar el resto del campeonato en una sola sede. Es pasar tres o cuatro meses lejos de sus familias y no es sano. Pero si nos toca jugar así, nos debemos adaptar, esperamos que sea lo mejor para el fútbol. Ojalá regresemos para darle alegría a la gente”.



El mediapunta agregó que “es difícil opinar sobre el inicio de la Copa Libertadores ojalá pueda arrancar, sería satisfactorio para nosotros. Nosotros estamos preparándonos, si ellos en sus países no tienen suficientes entrenamientos, es algo que lo deben resolver ellos en sus países”.



Siguiendo con el tema de la Copa y la Liga, Reina precisó que “todos los rivales son diferentes, cuando uno comienza a marcar diferencia, se vuelve una referencia a marcar y se dificulta hacer el trabajo. Por eso contamos con jugadores que dan alternativas de juego para resolver los partidos. Siempre trato de estar en el máximo nivel”.



Finalmente, el jugador habló sobre el nuevo presidente del DIM Jairo Vélez y cómo debería ser el nuevo presidente de la Dimayor. “Tuvimos la oportunidad de hablar de manera virtual con Jairo Vélez para opinar de su trabajo, debemos dejar que pase el tiempo, para que trabaje y pueda adaptarse al Medellín, queremos entre todos sacar esto adelante. La persona que sea presidente de la Dimayor debe tener como objetivo pensar en el fútbol colombiano y en el bienestar de los jugadores y con eso estarán bien los equipos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8