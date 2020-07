Llegó Israel Escalante al DIM: habló de sus expectativas y sus sueños

Procedente de Boca Juniors, Israel Escalante llegó a Medellín para reforzar al Deportivo Independiente Medellín. El argentino de 21 años firmó hace poco su primer contrato profesional con el equipo xeneize y está ansioso por debutar en primera división con la camiseta del equipo rojo de Antioquia. “El ambiente muy lindo, el clima es muy hermoso y todavía no puedo creer que estoy en Colombia”, señaló Escalante, quien llegó desde el sábado 25 de julio al oriente antioqueño donde realiza la cuarentena.



Sobre su llegada al fútbol colombiano, Israel explicó que “todo pasó muy rápido, de Boca Juniors me dijeron que había una opción para jugar en Independiente Medellín, mi familia estaba contenta por la noticia, tomamos una decisión rápida y me pareció una linda posibilidad de estar en Colombia”.



En cuanto a sus comienzos en el fútbol, el delantero comentó que “desde los 13 años, comencé a jugar en un club de Corrientes y captadores de Boca fueron allá y me eligieron para irme al año siguiente a hacer una prueba. Quedé en la prueba y a los 14 años arranqué mi carrera como jugador de Boca Juniors”.



Con la ‘9’ en su espalda, quiere ser una alternativa ofensiva como acompañante el centrodelantero bien sea por derecha o por izquierda. Aunque comenzó con el perfil cambiado. “Me gustaba mucho jugar por derecha, porque enganchaba y pegaba. Luego un técnico me cambió de posición y me fui acostumbrando a jugar por izquierda y ahora me siento muy cómodo ahí, pero puedo jugar sin problema por ambas bandas”.



Israel tiene muchos objetivos por cumplir y desde el DIM, busca la manera de proyectarse en su carrera deportiva. “Es un sueño jugar la Copa Libertadores y más contra estos grandes equipos, ojalá se me de la oportunidad y porqué no, jugar contra Boca Juniors, aunque será muy raro. Será una linda experiencia jugar en Colombia, es muy interesante como se ve desde afuera y espero sentir pronto la competencia. Debutar en primera división es un sueño, luego salir campeón”.



De sus primeras impresiones de los colombianos, Israel dijo que “son todos muy amables, desde que llegué me han atendido muy bien. No me esperé tanta buena onda y eso me pone muy contento”. Además, tiene una gran admiración por los jugadores de estas tierras, “los jugadores colombianos son muy buenos, los que he enfrentado en Argentina tienen mucho talento, cuando chiquito conocí a Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, era una máquina”.



Finalmente, manifestó con alegría el cariño que le ha manifestado los hinchas en redes sociales y espera que pase esta pandemia para que lo vean en la cancha. “Agradezco a los hinchas por sus lindas palabras, espero dar lo mejor por este equipo y retribuirles la confianza que han depositado en mí”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8