Habló el capitán: Andrés Cadavid no se le corre a la situación del DIM

Aunque las cosas no salieron de la mejor manera, Deportivo Independiente Medellín volteó la página de la Copa Libertadores, donde sufrieron una dolorosa derrota contra Caracas en el Atanasio, el poderoso deberá concentrarse en la Liga donde no pueden ceder más terreno si quieren meterse entre los ocho mejores. Andrés Cadavid lamentó el resultado frente a los venezolanos, pero confía en que puedan salir adelante en los próximos partidos”.



“Teníamos mucha expectativa, nos estábamos preparando muy bien, lastimosamente no nos salieron las cosas como quisimos y ahora necesitamos trabajar para mejorar”, indicó el capitán quien no tuvo su mejor partido y estuvo comprometido en el tercer gol del conjunto visitante.



Sobre los errores en la zaga, teniendo en cuenta que la compone gran parte del equipo que ganó la Copa Colombia, Cadavid indicó que “creo que la defensa parte de todo un equipo, que todos estemos organizados, que desde la primera línea se haga un buen manejo. Nosotros somos los más adecuados en contener todo”.



En cuanto a los jugadores que debutaron en el equipo, los jóvenes de las fuerzas básicas y lo que viene por la Liga contra Alianza Petrolera, Andrés resaltó que “este es un equipo con mucha hambre, para los nuevos es una experiencia y ya se dieron cuenta como es jugar fútbol profesional y que desde el primer minuto no se pueden dar ventajas”.



Aunque todo está cuesta arriba, Medellín deberá subir el ánimo, recuperar la memoria, afinar los movimientos y ser efectivo a la hora de atacar, todo junto antes del próximo sábado donde se juegan una carta muy importante contra los ‘aurinegros’ en una plaza difícil como el estadio Daniel Villa Zapata.



