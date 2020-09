Cadavid le pide confianza al hincha: 'estamos en un proyecto grande'

El panorama es complicado para el Deportivo Independiente Medellín, el equipo no arranca tras dos encuentros disputados luego del receso por la pandemia y frente a Boca Juniors se juegan la última oportunidad para seguir con opciones de avanzar a los octavos de final, con lo cual uno de los referentes del equipo como Andrés Cadavid, habló en rueda de prensa virtual donde destacó el proyecto deportivo que tiene el club y la motivación a los juveniles para que demuestren su calidad.



“Siempre es muy bueno estar en un equipo donde se tiene planteado un proyecto, estamos al inicio de un proyecto grande, donde hay jugadores que están en proyección. En este grupo estoy liderando a mis compañeros, tengo muchas ganas, muy motivado. Sabemos que debemos tener paciencia, llevar de la mano a los compañeros que apenas están comenzando el fútbol profesional, pero sé que más adelante nos van a brindar muchos triunfos y los títulos que estamos soñando”, indicó.



Además, “al hincha le digo que confíe en nosotros, estamos dando lo mejor. Es un equipo joven que quiere lograr cosas, estamos en un nuevo proyecto, donde muchos jugadores son jóvenes que necesitan experiencia, les estamos quitando ese miedo y están viviendo una oportunidad única, para que la aprovechen”.



Entrando al análisis del último partido donde cayeron frente a Alianza Petrolera en el último minuto, Andrés expresó que “contra Alianza Petrolera salimos a ganar, tratamos de manejar la pelota, brindarles la confianza a los compañeros de adelante y demostrarles a los jóvenes que nos podían aportar el carácter que necesitábamos. El partido lo íbamos llevando bien, lastimosamente nos faltó aprovechar las opciones que teníamos y llegó una jugada que nos costó el partido”.



Pensando en el duelo del jueves contra el conjunto ‘xeneize’, Cadavid declaró que “el partido contra Boca es el de la vida para cada uno de estos jóvenes que están arrancando, donde tendrán un antes y un después. Si ganan, tendrán un cambio en su vida. Es una gran vitrina para tener la manera de venderse y mejorar económicamente. Nosotros pensamos en buscar la victoria y hacer un buen partido”.



Pese a que el DT argentino Miguel Ángel Russo no viajó a Colombia, Cadavid continúa hablando con el estratega y contó cómo le pareció el DIM cuando se enfrentaron en Buenos Aires. “Con (Miguel) Russo hablé del partido en la Bombonera, él se sorprendió de la manera de jugar nuestra, tuvimos un par de opciones muy claras y aunque el primer gol de ellos nos ‘mató’, pudimos conseguir un buen resultado. Estamos mentalizados que no podemos dar ventajas, que los jóvenes tienen que adaptarse rápidamente al fútbol profesional y que muestren lo que hacen en los entrenamientos sin presión”.



Volviendo al proyecto, el ex capitán de Millonarios remarcó que “como líderes, entendemos lo que el club quiere, la pandemia fue algo que afectó, pero gracias a la campaña de la Copa Libertadores, tuvieron un respiro y por eso es importante seguir en carrera”.



Finalmente, analizó el escenario que tendrán este jueves en el Atanasio y confía en que el grupo tenga la valentía y la madurez de afrontarlo de la mejor manera para conseguir un triunfo. “Estamos en casa, debemos salir a entender lo que este partido puede generar en sus carreras. En este proyecto necesitamos conseguir títulos porque Medellín es un equipo grande y todos están pendientes de ti, donde debemos dar resultados. Estamos en una ciudad futbolera, donde todos opinan, te vende sola cuando estás muy bien y cuando no te tiran abajo. Si ellos como jóvenes y nosotros como líderes no hacemos un buen trabajo, estaremos expuestos. Pero tengo la



tranquilidad que cuento con compañeros que juegan muy bien y que más adelante le darán la gloria deportiva y mucho dinero al club. Tenemos pocos días para que ellos quemen etapas y entiendan que ya son profesionales”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8