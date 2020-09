El jugador del DIM que busca ser la ‘cuña’ que apriete a Boca Juniors

Aunque no fue un buen reinicio en la Copa Libertadores 2020, este jueves 24 de septiembre será una fecha muy especial para Israel Escalante, jugador argentino surgido en Boca Juniors y que anhela enfrentar al ‘xeneize’ con la camiseta del ‘poderoso’. Dicen que ‘no hay cuña que más apriete que la del mismo palo’ y ese adagio lo quiere hacer valer el joven atacante.



“Ojalá pueda jugar contra Boca, los conozco muy bien, sé cómo juegan y para eso me estoy preparando muy bien físicamente, para cuando los pueda enfrentar lo haga de la mejor manera. Será muy raro enfrentarlos, pero me tengo confianza y espero si me toca la oportunidad, tener un gran partido”, expresó.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo cuenta con uno de los jugadores que más admira el joven delantero. “Siempre admiré a los jugadores colombianos, a Medellín lo tuve como uno de los equipos grandes de Colombia. Los que fueron a jugar a Boca dejaban una gran impresión, en mi posición tenía como referente a (Sebastián) Villa, alcancé a entrenar con él y aunque no pudimos hablar, ni que me aconsejara sobre el fútbol colombiano, sabe la admiración que le tengo, me gusta mucho su cambio de velocidad y las diagonales que hace en la cancha”, remarcó.

Escalante también opinó sobre la llegada de Edwin Cardona, volante colombiano que cumple su segunda etapa en el conjunto argentino. “(Edwin) Cardona es un jugadorazo y seguramente le va a aportar mucho a Boca, tuve la oportunidad de entrenar con él y me pone contento que regrese a ese club, creo que les puede aportar mucho con su juego”.

Con poco más de un mes entrenando, Escalante aprieta el paso para ganarse un lugar en el grupo. Siendo extremo por izquierda, también puede jugar por derecha, una polivalencia que le puede interesar a los esquemas de Aldo Bobadilla.

Sobre su llegada al DIM, Escalante describió que “con mi familia hablo todos los días, les cuento lo lindo que es Colombia. El tiempo ha pasado muy rápido y me siento cada día muy amañado. La decisión fue difícil, tenía ofertas de otros clubes, pero una de mis metas era conocer Colombia. Ahora que soy joven, quise tomar este desafío, me gusta mucho este club y estoy muy orgulloso de haber tomado esta decisión”.

Y esa cercanía con Colombia, también se dio cuando Carlos Valderrama visitó el predio de Boca cuando Israel era pequeño. Ese encuentro lo recuerda con cariño y se enorgullece de estar jugando en el DIM. “La foto con el ‘pibe’ Valderrama la tengo que buscar. Eso fue hace unos años cuando él fue a la pensión de Boca donde vivía, él fue a visitar el predio y a mí me agarró emoción al verlo. Ahora que estoy en el equipo donde él jugó, me llena de orgullo y responsabilidad”.

Escalante tiene una obligación y es mantener la buena imagen que dejó Germán Cano, máximo goleador del conjunto rojo de Antioquia. “He visto videos de él, sé que es un referente para el club. Lo conocía y ahora que llegué supe lo importante que es para la historia de este club. Voy a tratar de imitarlo, aunque va a ser difícil igualarlo, porque él es más ‘9’ y yo soy más extremo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8