Atención a los jóvenes de Colombia: así es Auli Oliveros, del Cúcuta

Desde el medio campo, como interior por derecha o volante de creación, Auli Alexander Oliveros Estrada sueña con ser un jugador clave para el Cúcuta Deportivo y quedar en la Selección Colombia Sub 20 que disputará el Campeonato Suramericano el próximo año en Colombia. Previo al inicio de la competencia con el conjunto ‘motilón’, Auli habló con FUTBOLRED sobre sus comienzos deportivos, sus anhelos y la curiosidad de haber debutado profesionalmente con Bucaramanga en el clásico contra Cúcuta y luego, vestido de ‘rojinegro’ enfrentar al conjunto ‘leopardo’.



¿Cómo le fue con la Selección Colombia en este microciclo?



Me fue muy bien, poco a poco nos fuimos acoplando, demostrando mi talento y asimilando la idea que tiene Arturo Reyes para que podamos demostrarla en el terreno de juego. Es un reto disputar el Suramericano en Colombia, tenemos jugadores con mucho talento y esperamos darle una alegría al pueblo colombiano.

Auli es un nombre poco común, ¿a qué se debe y cómo se conforma su familia?



El nombre se debe a mi papá y me lo puso porque quería tener un tocayo. Nací en Bucaramanga, mi familia se compone de mis padres y un hermano menor, todos me apoyan desde muy niño y eso ha sido fundamental en este proceso.

¿Cómo fueron sus comienzos en su carrera deportiva?



Comencé en la escuela de fútbol Bumangués, pasé a Comfenalco en ambos equipos en Bucaramanga y estuve desde los 13 y hasta los 16 años en las categorías inferiores de Millonarios, cuando pasé al Atlético Bucaramanga donde tuve la oportunidad de debutar profesionalmente en un clásico contra el Cúcuta y desde este año estoy con el Cúcuta donde he disputado hasta el momento dos partidos y me fue muy bien gracias a Dios.

Pero Auli, no puedo dejarlo pasar sin que cuente sobre esos debuts poco comunes vestido de ‘leopardo’ y de ‘motilón’.



Nunca soñé debutar en un clásico, fue algo increíble. Luego voy al Cúcuta y debuto también en clásico contra Bucaramanga. Es algo inexplicable, pero ha sido fruto del trabajo y gracias a Dios lo hice muy bien en esos partidos. Mucha gente me tildó de ‘falso’ por haber pasado de Bucaramanga a Cúcuta, pero soy un profesional y tenía que pensar en mi bienestar. Los clásicos se juegan con mucha pasión en Santander.

En cuanto a su posición, ¿dónde se siente más cómodo?



Siempre fui volante de creación y en el Cúcuta me está ubicando en esta posición. Ahora en la Selección Colombia me ubican como extremo por izquierda, una posición en la que también me siento cómodo. Me acoplo muy bien en cualquier posición en el frente de ataque, eso lo notan los entrenadores y por eso me dan la confianza.



¿Cómo fue su cuarentena?



Estuve cuidándome con mi familia en Bucaramanga, entrenándome fuerte. El regreso no me costó mucho, porque no me quedé quieto en la cuarentena. Ahora que retorne la Liga, veremos cómo estamos.

Auli Olveros estuvo en el microciclo de Colombia. Foto: Cortesía del jugador

¿Qué significa para Auli Oliveros jugar en el Cúcuta Deportivo y cuál es su opinión sobre jugar como locales en Armenia?



Estoy en un equipo con una historia muy grande, con mucha hinchada. Esperamos llegar de la mejor manera para afrontar la Liga, vamos con toda y a dejar el nombre muy alto del Cúcuta. Jugar en Armenia va a ser un nuevo desafío, nos hubiera gustado jugar en nuestra casa, pero en estos momentos tenemos que buscar los resultados y ya vendrá el momento para volver a Cúcuta y celebrar con nuestra afición.



Finalmente, tres preguntas breves; ¿algún referente que tenga en el fútbol, dónde le gustaría jugar en un futuro, le gustaría estudiar algo? Y regáleme el mensaje que le deja a esos niños y jóvenes que siguen buscando la posibilidad del fútbol como un proyecto de vida.



Mi referente es Neymar, veo muchos sus videos y copiando algunas de sus jugadas. Espero tener a mi familia muy cómoda, ojalá pueda llegar a jugar en el Real Madrid, estoy muy centrado en el fútbol y seguir logrando metas. Cuando tenga más consolidada mi carrera, me gustaría estudiar idiomas. Y el mensaje es que nunca hay que rendirse, entrenar fuerte y confiar en Dios que los sueños si se cumplen.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8