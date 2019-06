Otra vez Rodallega: criticó al América y habló del interés de Santa Fe

Hugo Rodallega volvió a ser tema de discusión en Colombia luego de que no saliera el fichaje con Olimpia de Paraguay. El colombiano tenía todo listo en el decano, pero finalmente se cayó. Ahora, el delantero habló sobre el interés de Santa Fe, nuevamente, y criticó el tema directivo del América, que también le hizo una propuesta.

"Me llegó una oferta de America, pero hay cosas que no me están gustando, son muchas cosas que han salido a la luz publica, cosas que se están manejando muy mal y los perjudicados son los hinchas", mencionó en 'Zona Libre de Humo'.



Por otro lado, también comentó que la oferta de Santa Fe aún sigue en pie y que el presidente del club insiste en llevarlo al conjunto cardenal.



"El presidente de Santa Fe está muy pendiente de la decisión que voy a tomar. La de Santa Fe es una oferta totalmente seria, pero aún no he dicho nada de dónde voy a jugar", dijo.



Finalmente, tuvo grandes críticas al América y al tema directivo que se maneja. Mencionó que tuvo una propuesta del club escarlata, pero cerró un poco la puerta.



"Desde niño siempre he querido jugar en America de Cali, es mi sueño, pero ahora con lo que he escuchado no se puede. En estos momentos prefiero no tomar la oferta porque hay muchas cosas y quiero estar a un lado", finalizó en 'Zona Libre de Humo'.