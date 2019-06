Paisas contra bogotanos: así quedaron las llaves de la Copa Colombia

La División Mayor del Fútbol Colombiano realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Colombia, que tendrán los duelos entre equipos bogotanos y antioqueños como los más llamativos de esta fase. Los partidos de ida de los octavos de final se disputarán el 31 de julio y la vuelta será el 14 de agosto.

Los duelos Millonarios vs. Medellín y Santa Fe vs. Nacional son los más llamativos de los octavos de final de la Copa Colombia, luego del sorteo que se realizó este domingo, en la antesala del juego de la final del Torneo Águila, en la ciudad de Pereira. Los cuadros bogotanos, que vienen de la fase de grupos, cerrarán la serie en condición de local.



Octavos de final Copa Colombia 2019



Llave A: Rionegro Águilas vs. Pereira*



Llave B: Atlético Nacional vs. Santa Fe*



Llave C: Independiente Medellín vs. Millonarios*



Llave D: Junior vs. At. Bucaramanga*



Llave E: Deportivo Cali vs. Real San Andrés*



Llave F: Once Caldas vs. América de Cali*



Llave G: Deportes Tolima vs. Orsomarso*



Llave H: La Equidad vs. Deportivo Pasto*



*Jugará el partido de vuelta como local.



La Copa Colombia se disputa desde el 13 de febrero pasado cuando se dio inicio a la primera fase, con la participación de 28 equipos distribuidos en siete grupos. Clasificaron a octavos los siete equipos que ganaron su zona (Pereira, Santa Fe, Millonarios, Bucaramanga, Real San Andrés y América de Cali; y el mejor segundo, que fue el Deportivo Pasto.



A la fase de octavos se suman ocho equipos que tuvieron participación en torneos internacionales: Junior, Tolima, Nacional y Medellín, por la Copa Libertadores; La Equidad, Rionegro Águilas, Once Caldas y Cali, por la Suramericana.



Los juegos de ida de los cuartos de final serán el 28 de agosto y la vuelta, el 11 de septiembre.

Las semifinales serán el 25 de septiembre y 16 de octubre y la gran final se disputará entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre próximos