Torres, sin miedo a la polémica: habló luego de su adiós a Bucaramanga

El periplo de Hernán Torres en Bucaramanga terminó luego de la derrota con Cúcuta en la décima fecha de la Liga II-2019. El técnico tolimense habló sobre esta salida y lo que pasó en estos meses, pues fue oficializado el 9 de mayo y salió casi cinco meses después.

“Lo lógico era que a mitad de año fuera muy difícil de reforzar el equipo (…) Tratamos de seguir con la base y conseguir refuerzos que se adaptaran al presupuesto del club", explicó en el 'Vbar de Caracol Radio'.

Ánderson Angulo, Elkin Blanco, Carlos Ibarguen, Christian Vargas, Steve Makuka y Jean Paul Pineda fueron algunos de los jugadores que llegaron al equipo, aunque no han cumplido como era esperado.

Aunque Bucaramanga no tenía un mal juego, celebró solamente seis goles en estas 10 fechas, pero recibió 8 y solo sumó 10 puntos.

"De la noche a la mañana, nada sale, era un proceso. Yo no tengo la varita mágica para poner a jugar al equipo en 3 meses, no se puede poner un equipo a volar y a jugar como uno quiere", indicó.

Ahora, Hernán Torres está esperando para definir finalmente su salida del conjunto leopardo, aunque ya no está dirigiendo los entrenamientos del equipo, que quedó a cargo de Sergio Novoa.

"No puedo opinar si estuvo bien o mal la decisión, si fueron o no fueron pacientes, yo soy un empleado y ahora estoy esperando que me resuelvan acá para irme a mi ciudad", expresó.