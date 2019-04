‘Hay que trabajar, dedicarnos más y hacer una autocrítica’: Barcos

Los malos resultados tienen a Atlético Nacional al borde de una nueva eliminación este semestre, por lo que el equipo deberá ganar seis de los ocho partidos que le restan, si quiere aspirar a entrar entre los ocho mejores de la Liga I-2019.



Uno de los que más hizo autocrítica fue Hernán Barcos, el argentino apenas ha marcado tres goles y aunque ayuda al ataque y a la generación de juego, no es suficiente para que mejore el nivel de su equipo.



Sobre el partido frente al Pasto, Barcos indicó que “tuvimos un partido muy malo, uno de los peores, sobre todo en el primer tiempo, no tuvimos la pelota nunca, nos queda hacer una autocrítica, sabemos que estamos en Nacional y no podemos seguir mostrando este nivel”.



En cuanto al nivel que han proyectado los verdolagas, el ‘Pirata’ señaló que “hay momentos y situaciones que se dan, nadie entra para perder, seguimos cometiendo errores que nos cuestan mucho, el arco se nos cierra, cada que nos llegan nos convierten y eso duele mucho. Hay que seguir trabajando y no hay otra manera”.



Finalmente, le dejó un mensaje a la hinchada, que esperan una alegría tras varias amarguras en los últimos meses. “Que la hinchada siga confiando, que le vamos a dar la cara que Nacional merece, hay que seguir trabajando, dedicándonos más, hacer una autocrítica, mirarnos al espejo y ver lo que tenemos que mejorar”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín