‘Le pido disculpas a nuestra hinchada, estamos avergonzados’: Autuori

Atlético Nacional quedó más lejos de entrar al grupo de los ocho este sábado cuando cayó en el Atanasio 0-1 frente al Deportivo Pasto. Los ‘verdolagas’ fueron lentos, imprecisos y poco profundos en un partido que era vital para meterse en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2019. Al final del partido, el técnico Paulo Autuori asumió su responsabilidad en este nuevo revés.

“Este partido no tuvo nada que ver con lo que venimos trabajando, le pido disculpas a nuestra hinchada, estamos avergonzados, no jugamos a nivel físico, técnico, táctico y mental, estuvimos muy abajo y debo ser sincero asumiendo la responsabilidad”, remarcó el brasileño en conferencia de prensa.



En cuanto al trámite del partido, Autuori destacó que no tuvieron el nivel de otras tardes y noches, donde la definición era el detalle para redondear un buen juego. Esta vez, ni en defensa, ni en el medio hubo respuestas, hasta hizo un cambio sobre el final del primer tiempo, sacando a Cristian Moya, de discreta actuación. “No estuvimos equilibrados en defensa, por eso decido sacar a (Cristian) Moya, no se cuánto tiempo pasó en el partido. Nosotros no hemos jugado, no puedo hablar de jugadores, tuvimos un muy mal partido”.



A lo largo de la rueda de prensa, Autuori enfatizó no querer echarle la culpa a jugadores o posiciones puntuales, siempre habló de su responsabilidad y la obligación para salir de este bache futbolístico.



“Cualquier cosa que hable va a ser justificación de algo que no hay, por eso no quiero hablar de jugadores en particular. Después del partido con Tolima quisimos hacer alguna variante táctica, siempre jugamos 4-3-3, con un jugador de media cancha haciendo el papel de ida y vuelta y dos volantes recuperadores, con la ausencia de jugadores, metí a Aldo Leao (Ramírez) que jugara cerca de Pablo (Ceppelini), faltó una mejor interpretación”, sustentó.



Sobre la ‘falta de actitud’ en algunos jugadores, Autuori discrepó ese cuestionamiento y respaldó que “el equipo siempre ha metido”, aunque “una cosa es querer y otra poder, esta vez no pudimos. Por eso comencé hablando del tema físico, técnico y mental que fue nulo. Nosotros no jugamos, estuvimos en la cancha, pero no pudimos plasmar nada de lo que sabemos hacer, fue un partido muy malo y la responsabilidad es mía. Los jugadores van a descansar y esperar que el martes trabajen y piensen en el partido que viene. Porque no se pudo, queda la imagen que no hubo ganas”, agregó.

Le pido disculpas a nuestra hinchada, estamos avergonzados, no jugamos a nivel físico, técnico, táctico y mental, estuvimos muy abajo y debo ser sincero asumiendo la responsabilidad



Pensando en lo que viene, el ‘carioca’ sabe que debe tener soluciones y rápidas, pues le quedan 8 partidos de los cuales debe ganar por lo menos 6 si no quiere sufrir otra eliminación este semestre. “Yo no soy hombre de justificativos, por eso asumo mi responsabilidad. Hay que tener soluciones en nuestros trabajos, no hay excusas, no me permito que no encaremos la realidad. No tuvimos reacción, estuvimos físicamente, pero mental y de espíritu no”, indicó.



“Hasta hace tres fechas, estábamos en un buen nivel, ahora estamos en un bajón, pero no puedo tener excusas de no conocer al equipo, he podido darles oportunidad a jugadores jóvenes, Nacional me ha pedido que haga renovación en el equipo y consolidación de jóvenes, además sacarle provecho a los jugadores que tenemos”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín