De mal en peor: Nacional no levanta cabeza y perdió por 0-1 con Pasto

Atlético Nacional cayó 0-1 con Deportivo Pasto por la fecha 12 de la Liga I-2019, los ‘verdolagas’ fueron inferiores a un equipo ‘volcánico’ que tuvo la pelota y las ideas en la cancha. Hace 7 años que no ganaba el Pasto a Nacional por Liga en el Atanasio, la última vez fue en abril de 2012 también 1-0 con gol de Joselito Vaca.

El primer tiempo transcurrió con un Deportivo Pasto dominando la pelota y generando aproximaciones por las bandas. Nacional intentaba salir desde el fondo, pero a dar un segundo pase era impreciso y por momentos, el equipo se mostraba partido y sin ideas, pese a que desde el inicio arrancó Paulo Autuori con Aldo Leao Ramírez y Pablo Ceppelini como volantes creativos.



Al minuto 6, Jown Cardona de tiro libre avisó el peligro que iba a sufrir en el arco José Cuadrado. El juego se concentró en el centro del campo, donde la visita dominaba a placer, mientras que los locales seguían mostrando inseguridades y poca idea de juego.



Sobre el minuto 14, un descuido de Nicolás Hernández, le quedó la pelota a Andrey Estupinán que de tiro de fuera del área, exigió a Cuadrado. El buen juego de los volcánicos rendía sus frutos al minuto 37, por intermedio de Ederson Moreno. Una mala entrega de Deiver Machado, le quedó la pelota a Estupiñán, quien se la entregó a Moreno para batir la meta verdolaga.



Tras el gol, Autuori sacó a Cristian Moya, de discreto partido, para meter a un extremo como Jean Lucas Rivera, el módulo



cambió, Aldo Leao Ramírez pasó a ser volante mixto, Brayan Rovira de central por derecha y Pablo Ceppelini en su puesto habitual de enganche.



Al minuto 43, un tiro libre cobrado por Ceppelini desde el sector izquierdo, que terminó desviado, fue la única ocasión que tuvo el local durante el primer tiempo.



En la etapa complementaria, Nacional cambió de actitud y salió a buscar el empate. Al minuto de juego, Hernán Barcos desde el sector derecho, inquietó a Neto Volpi, quien hasta entonces, era un espectador de lujo.



Pasto reaccionó, al minuto 12 y tras un tiro de esquina, Henry Rojas de golpe de cabeza por poco aumentaba el marcador. Nacional tenía la pelota pero no era preciso, mientras que la visita cerraba los espacios y salía en contraataque.



Promediando el minuto 17, un remate dentro del área de Hernán Barcos, logró atajarla de gran manera el arquero Volpi.



Al minuto 19, ingresó Omar Duarte por Aldo Leao Ramírez, uno de los jugadores de Nacional con bajo nivel en el partido.



Pasaba el tiempo y Nacional controlaba la pelota, pero no era capaz de resolver. Pasto iba al choque, cortando el juego y dejando que pasen los minutos.



Al minuto 45, Kevin Rendón por poco y marcaba el segundo para los nariñenses, pero Cuadrado estuvo atento.



Al final, Nacional consigue su segunda derrota consecutiva, la primera de local, mostrando inseguridades e inestabilidad en su juego, mientras que Pasto conquistó su quinta victoria en la Liga, la cuarta de manera consecutiva.



En la próxima fecha, Atlético Nacional recibe en el Atanasio a Alianza Petrolera. Mientras que Deportivo Pasto visita en el estadio General Santander al Cúcuta Deportivo.



Síntesis



Atlético Nacional 0-1 Deportivo Pasto



Atlético Nacional: José Cuadrado (5); Helibelton Palacios (5), Cristian Moya (4), Nicolás Hernández (5), Deiver Machado (4); Brayan Rovira (5), Sebastián Gómez (5), Aldo Leao Ramírez (4); Pablo Ceppelini (5), Vladimir Hernández (5), Hernán Barcos (5).



Cambios: Jean Lucas Rivera (5) por Cristian Moya (41 PT), Omar Duarte (5) por Aldo Leao Ramírez (19 ST), Juan Pablo Ramírez (5) por Pablo Ceppelini (27 ST).



D.T.: Paulo Autuori.



Deportivo Pasto: Neto Volpi (6); Fabián Viáfara (6), Gerson Perea (6), José Ortiz (6), Mairon Quiñones (6); Ederson Moreno (7), Camilo Ayala (6), Henry Rojas (6), Mariano Vázquez (6); Jown Cardona (6), Andrey Estupiñán (6).



Cambios: Adrián Estacio (6) por Jown Cardona (20 ST), Anier Figueroa (6) por Henry Rojas (25 ST), Kevin Rendón (6) por Mairon Quiñones (32 ST).



D.T.: Alexis García.



Goles: Ederson Moreno (37 PT) en el Deportivo Pasto.



Amonestados: Deiver Machado (28 ST), Hernán Barcos (45+2 ST) en Atlético Nacional. Gerson Perea (45 PT), Ederson Moreno (5 ST), Mariano Vázquez (17 ST), Adrián Estacio (25 ST) en el Deportivo Pasto.



Expulsados: no hubo.



Figura: Ederson Moreno (7).



Árbitro: Jorge Duarte (5).



Partido: regular.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 19.484 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín