Elvis Perlaza y un gol que premió su esfuerzo en el clásico antioqueño

Corría el minuto 33 del segundo tiempo, la eterna primavera ese sábado le regaló al clásico antioqueño un sol abrasador, falta sobre Germán Cano y Elvis Perlaza tomó la responsabilidad de equilibrar un partido más que complicado para Medellín.

Tomó carrera y con su pierna derecha, Perlaza dirigió la pelota con una curva endiablada para que bese la red en la escuadra diestra del arco norte del Atanasio. Su primer gol de tiro libre en la carrera de este jugador quien se lo dedicó al pequeño Ezequel, su hijo al que quiere heredarle otros gritos más.



“Fue mi primer gol de tiro libre y espero seguir marcando más, ha sido fruto a la dedicación en los entrenamientos y a la confianza que me brindó el ‘profe’ (Octavio Zambrano) y Ricardo Calle que sabían que le pegara bien al balón”, expresó emocionado el lateral ‘poderoso’ que viene destacándose en los partidos por su salida y generación de fútbol.

Perlaza ya integra un selecto club, donde nombres como Juan Fernando Quintero, Jhon Viáfara, Jonathan Estrada, Nelson Barahona y Roberto Carlos Cortés coinciden como anotadores de tiro libre frente a Nacional con la camiseta roja. Además, pasó casi un año para que el DIM marcara un gol con pelota quieta, el último fue Yairo Moreno el 8 de mayo del 2018, en la victoria ‘poderosa’ 3-1 sobre América de Cali.



Elvis reconoció que esta virtud no es innata, por el contrario, ha sido una técnica que ha ido perfeccionando en cada entrenamiento, donde se queda 1 hora pateando. Como dice el refrán “la práctica hace al maestro”. “Desde el semestre pasado, he venido entrenando, muchos de mis compañeros me veían en los entrenamientos y me motivaron a que alguna vez cobrara, por fortuna lo hice y pude convertir”.



En cuanto al juego de Medellín, Perlaza dijo que “tuvimos actitud, queríamos ganar, no se nos dio y ahora debemos trabajar y pensar en lo que viene”.



Volteando la página y enfocándose en el partido contra Envigado, Perlaza sostuvo que “sabemos que debemos volver a sumar de a tres, tenemos un equipo con muy buena actitud, hemos crecido mucho y sin (Andrés) Ricaurte, tuvimos las ganas de ir al frente”.



Además, “estamos preparados para correr todo el partido, Envigado viene sumando, son jóvenes y juegan bien, será un lindo juego contra ellos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín