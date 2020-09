¡De no creer! No ha regresado la Liga y el Cúcuta ya tiene un gran lío

Cada vez falta menos para el regreso de la Liga, motivo por el que futbolistas, clubes y entrenadores ultiman detalles para volver al ruedo de la mejor manera.

Desafortunadamente los cosas en el oriente del país no están del todo bien. Luego de múltiples problemas con su dueño Jose Augusto Cadena y todo el tema del reconocimiento deportivo, Cúcuta recibió otra noticia que complica de gran manera su panorama.

Según informó el Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD), la cancha del estadio General Santander no está en condiciones de recibir al fútbol profesional.



“Nos llegó un informe técnico del contratista a cargo del gramado en el que nos recomendaba que lo mejor era que no se prestara el estadio para jugar fútbol profesional... las condiciones no son buenas porque la calidad del sustrato ya perdió sus propiedades. Las siembras no tiene la capacidad de arraigo y de adherirse al terreno. Está en muy malas condiciones”, aseguró Óscar Montes Ararat, Director del IMRD, al diario ‘La Opinión’.

​Por lo pronto, el conjunto ‘motilón’ estudia la posibilidad de jugar en otra ciudad, decisión que deberá tomar rápidamente teniendo en cuenta que su juego frente al Deportivo Cali está programado para el fin de semana del 19-20 de septiembre.