¿Hasta dónde tensar la cuerda, Morelos? Crítica por físico y actitud

Llega un día en que la paciencia se acaba y la cuerda se rompe por el lado más delgado... en el fútbol, ese lado es del jugador, no el del club.

Y es un juego peligroso cuando, como parece ocurrir en el caso de Alfredo Morelos, el tiempo pasa sin que se resuelva su salida de un Rangers escocés que ya no quiere ni siquiera sus goles y solo piensa en el dinero que pueda dejar en caja.



El cordobés ha sido nuevamente criticado en su actual equipo, esta vez por el diario local Daily Record, que se pregunta realmente cuánto cuesta, más allá de los 20 millones que le exigen al Lille, el único que ha hecho una oferta hasta el momento.



Habla el medio de los altibajos del jugador en este difícil año 2020, que hablan de una condición física venida a menos, no solo por la suspensión de la pandemia sino porque el entrenador Steven Gerrard se ha cansado de su actitud y no lo tiene en cuenta desde el pasado 16 de agosto.



"Son estos detalles y advertencias los que los compradores potenciales estudiarán minuciosamente antes de presentar una oferta. Y se suma el cuestionable historial disciplinario de Morelos".



El equipo francés habría ofrecido hasta 16 millones de euros, pero Rangers quiere 20 millones. ¿Es esta actitud de rebeldía, de molestia permanente de Morelos, lo que hará que las posiciones se acerquen y pueda irse d Rangers, como es su deseo? ¿Verdad que no?