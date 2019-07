Fuad Char, encendido y crítico contra el canal Prémium y la Dimayor

Fuad Char no se anda con cuentos ni escondites y así lo demostró este viernes al referirse a cómo avanza el Canal Prémium del fútbol colombiano, al que él se ha opuesto desde el principio.



“Yo no creo en eso. Imagínese que hoy los cables le cobran 2000 pesos a un usuario y están hablando que el prémium va a costar 30000 pesos. Yo no creo que la situación del país esté para cobrar por los derechos de televisión ese dinero”, dijo el máximo directivo del Junior.

El dirigente explicó las diferencias económicas con los otros equipos de la región y cómo eso influye a nivel continental en los torneos de clubes.



“Nosotros estamos recibiendo una miseria por los derechos de televisión. Somos los más bajos del planeta, ni siquiera hablar de planeta. En Ecuador, los equipos reciben tres o cuatro veces más de lo que recibimos nosotros. Los peruanos reciben cinco veces más. Cómo podemos competir nosotros internacionalmente, al nivel de la Copa Suramericana o Libertadores, cuando Junior y Nacional reciben un millón de dólares y los peruanos reciben cinco o seis millones de dólares”, explicó.

Char no escatimó en hablar de las entidades que están detrás de este proyecto que se espera esté para finales de este 2019.



“La Dimayor ha sido deficiente, no ha hecho el trabajo, a Win tampoco le importa. Yo escuchaba que los mismos cableros decían que el 55% de los usuarios del cable son piratas. A nosotros nos pagan por seis millones de hogares y en Colombia hay 14 millones de estos ¿Dónde están esos 8 millones que faltan? ¿Qué hogar no quisiera tener el fútbol profesional?”, añadió.