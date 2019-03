Fortalezas y debilidades de Millonarios y Atlético Nacional

Mucho se habla de este tipo de partidos, uno de los clásicos más importantes del país. Millonarios recibe en el estadio El Campín a Atlético Nacional. Ambos equipos han tenido campañas distintas, el embajador es líder y el verdolaga no encuentra su mejor versión.

Millonarios y su orden táctico

El cambio del equipo albiazul bajo la dirección técnica de Jorge Luis Pinto ha sido un aspecto a destacar. Las fortalezas que el club capitalino ha conseguido en este procesos son varias.



El orden táctico y seguridad en defensa ha sido un aspecto que Pinto ha venido corrigiendo y es característico en su idea de juego. A pesar de haber tenido variantes, la defensa ha estado sólida en la mayoría de tramos de la Liga I-2019.



El gol, un factor que no se le dio en el año pasado, pero que ahora ha sido una fortaleza siendo uno de los equipos con más goles anotados en el torneo.



La capacidad que tiene el equipo de solventar ausencias en el medio campo. John Duque, David Silva, Cristian Marrugo y César Carrillo, han estado lesionados en tramos del torneo, pero ante esta situación Millonarios ha tenido respuestas en esta zona de la cancha.



No todo es perfecto, el club embajador ha sufrido también, han sido diversos factores que ha tenido que corregir Jorge Luis Pinto en el camino. El juego aéreo defensivo ha sido un factor que le ha costado encajar algunos goles en contra por esta vía.



La solidez defensiva de Jair Palacios y Felipe Banguero ha sido puesta en duda, ya que los dos laterales son muy buenos atacando, pero a la hora de defender tienen ciertos puntos a mejorar.



Las lesiones es una situación que ha tenido que pasar el cuadro embajador, referentes del equipo y jugadores claves en el funcionamiento no han estado a plenitud de condiciones en el torneo.



Nacional y la juventud en medio campo

A pesar de haber caído en Copa Libertadores, y no tener su mejor arranque en Liga, son varios los aspectos a seguir como fortalezas en el verdolaga.



El recambio posicional en la mitad de la cancha, Brayan Rovira y Sebastián Gómez, han dejado tranquilidad de que esta zona esta bien cubierta. El juego que han dado las variantes en manejo del balón y sobre todo el despliegue a la hora de recuperar ha sido un punto fuerte de Nacional.



El juego ofensivo de Deiver Machado y Helibelton Palacios suman al cuadro verde una variante en ataque, ya que ambos jugadores pasan muy bien al ataque y generan volumen en el área rival.



La llegada de José Fernando Cuadrado dio un salto de calidad al arco verdolaga luego de la salida de Franco Armani. El arquero nacido en Valledupar es garantía de seguridad en la portería.



De igual forma, los resultados no se han venido dando y hay debilidades que el equipo ha presentado en Copa Libertadores y Liga I-2019.



Las ausencias en defensa, Daniel Bocanegra ha tenido que jugar de central, en una posición que no es habitual para el. De igual forma, Nicolás Hernández ha jugado bien pero no tiene la misma experiencia que Alexis Henríquez. Por su parte, Machado y Palacios no defienden igual que lo que atacan.



La falta de gol en el equipo se ha notado, en Liga, el verdolaga ha anotado únicamente 4 goles en nueve partidos, lo que es extraño de un equipo como Nacional. Hernán Barcos y Omar Duarte no han contado con suerte en las redes rivales.