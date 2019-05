Fernando Aristeguieta dio claridad sobre su futuro en América

El delantero venezolano Fernando Aristeguieta confirmó este viernes al final del entrenamiento matutino del América de Cali, en un gimnasio en el sur de la ciudad, que contra Pasto jugará su último partido con el cuadro escarlata luego de un año.



La razón es que aparte de la convocatoria de la Selección de Venezuela para la Copa América de Brasil 2019, el jugador tiene dos ofertas de España y México, una de ellas ya aceptada por él y por el club, por lo que el juego frente a los nariñenses será su despedida oficial.

“Hay una opción que está bastante definida, no está completamente cerrada pero ya está bastante avanzado el tema. A los hinchas que apoyaron, de verdad agradecerles, son la gran mayoría, me hicieron vivir emociones que no había podido vivir en mi carrera, increíble lo que genera América de Cali, sabía que era un equipo grande, pero no sabía que era tan grande. Después los hinchas que están siempre criticando, ojalá se den cuenta del daño que le hacen a la institución, son un porcentaje muy pequeño en lo que significa la gran afición del América”, dijo el venezolano.

Acerca de si está más cerca la posibilidad de España, exactamente el Real Valladolid, que ha preguntado por él -por su situación de jugador comunitario- o México (se menciona al Morelia), afirmó: “No puedo hablar de eso”.



Como se recuerda, Aristeguieta tiene nacionalidad española y por ello no ocupa plaza de extranjero en ninguna de las ligas europeas.

Con nostalgia en sus palabras, el atacante ‘patriota manifestó: “Colombia es un país de gente alegre, de forma de ser muy parecida a la nuestra, intentando siempre estar muy cercana a uno. He vivido cosas muy bonitas en este año que estuve en el América, emociones que no había podido sentir en mi carrera como futbolista, sin duda va a ser un juego especial, lo tomaré como si fuera el último, intentaré aprovecharlo al máximo, intentar absorber la mayor cantidad de sensaciones posibles durante el partido”.



Sobre lo que podría pasar este sábado entre Unión y Millonarios en Santa Marta, sostuvo que “sería muy triste que ellos nos dieran el resultado y futbolísticamente nosotros no pudiéramos cumplir nuestra parte”.

Entre agosto del año pasado hasta la actualidad, Aristeguieta ha marcado 21 goles con América entre Liga Águila y la Copa Colombia, lo que ha hecho que el ataque rojo dependa fundamentalmente de su capacidad anotadora. De allí que por una molestia muscular y un golpe en la rodilla lo estén llevando con mucho cuidado para que pueda actuar ante el elenco nariñense.

Del rival en el Pascual Guerrero este sábado, manifestó que “Pasto es un equipo bastante ordenado, con jugadores muy buenos y rápidos arriba, pienso que van a venir a defenderse primero y luego a aprovechar las oportunidades que les queden, sobretodo buscándolas a través del contragolpe”.



En cuanto a su llamado a la lista de Venezuela para la Copa América dijo que “he jugado en la Selección, he estado en Eliminatorias, pero no he tenido la posibilidad de ir a una Copa América me tiene con una emoción muy grande, pienso que tenemos un equipo para dar un buen golpe en este certamen y mejorar la mejor actuación histórica de Venezuela, que fue un cuarto lugar en el 2011. Vamos con esa mentalidad, todos muy unidos y el equipo está muy bien”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces