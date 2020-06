El nuevo técnico, Rangel, Vergara y más: Habla directivo de América

América de Cali sigue sin confirmar su nuevo director técnico y esa decisión sigue congelada hasta tanto no se anuncie la modalidad del campeonato de fútbol que se disputará en el último tramo del año. Este sábado será el punto de partida para las definiciones en el campeón colombiano.



Álvaro Rius, director deportivo de la institución, le reveló a FUTBOLRED desde España, donde pasa la cuarentena, que a más tardar el martes 30 de junio oficializarán el nombre del escogido. De igual forma, se refirió a la forma en que avanzan los diálogos con Junior por lograr la continuidad del goleador Michael Rangel, la probable venta de Duván Vergara a Alemania y la opción del central Óscar Cabezas como nuevo fichaje.



¿En qué está la elección del nuevo director técnico?



“Creo que entre domingo, lunes o martes se definirá, mientras no vamos a hablar mucho sobre ese tema y cuando se defina algo lo notificaremos”.



¿Están esperando la Asamblea de la Dimayor del sábado?



“Claro, es importante. La Asamblea del sábado va a definir el formato del torneo, cuántas fechas van a haber, incluso para la composición de la nómina, porque según cuál sea el calendario, si hay Libertadores creo que los equipos tendremos que solicitar que nos juguemos algún cupo más en la lista de 22. Va a ser influyente tanto en la elección del técnico como en la configuración de la nómina”.



¿Por qué se ha dicho que Juan Cruz Real fue el escogido?



“No, como le digo, eso es algo que notificaremos entre domingo y el martes, tanto si es él como si no fuera él”.



¿Los candidatos siguen siendo los mismos que le entregó Tulio a este portal?



“Al final el que manda es el que decide y si él considera que son esos… Yo soy de no cerrar las puertas a nadie, porque el año pasado Guimaraes no estuvo en ninguna de las opciones al principio, porque ni lo conocíamos, cayeron otras cosas y al final surgió la posibilidad del ‘profe’ Guimaraes y nos decidimos por él. No soy de cerrar las puertas a otros candidatos, pero evidentemente si Tulio dijo que esos eran sus tres candidatos, esos tres parten con ventaja, porque al final el propietario es Tulio”.



¿Usted ha analizado otro nombre?



“En su momento arrimamos algunas hojas de vida y se han estudiado muchos técnicos”.



¿De parte del Director Deportivo quedaría una ventana abierta en cuanto a que a última hora aparezca otro DT?



“Sí, no me gusta cerrar las puertas a nada porque en el fútbol pasan muchas cosas, repito de lo de Guimaraes, para no ir muy lejos. Soy de esperar a que las cosas se cierren, se confirmen para definir un candidato o varios”.



La reacción de los hinchas en torno a Juan Cruz Real no ha sido positiva ¿usted no tiene en cuenta el rendimiento en los otros equipos que ha dirigido?



“Por supuesto que tiene que ver, lo que pasa es que no es lo único. Consideramos que no es lo único que analizamos en un técnico”.



¿Cuáles son los otros aspectos que analizan?



“Qué modelo de juego tiene, si se adapta al modelo de juego de nuestras divisiones menores, ya que en principio van a subir varios chicos y creemos que es bueno que se adapten, si en ese modelo también creemos que los jugadores que tenemos en América se pueden adaptar bien a él, qué tipo de metodología utiliza, la plurisdisciplinariedad de su cuerpo técnico, la formación tanto del entrenador como la de su cuerpo técnico, que conozca el fútbol colombiano, que maneje bien nuevas tecnologías, que sea capaz de potenciar al jugador, no solo él mismo mirar si este jugador no me encaja traerme a éste, porque eso ahora no es posible por la situación. Evidentemente se ha trabajado con divisiones menores y trabajar con jóvenes también me parece importante”.



Si es Juan Cruz Real el elegido, ¿cree que en América tendrá mejores herramientas y jugadores para hacer una buena campaña?



​“Evidentemente, cuantos mejores jugadores tienes, hay más posibilidades de hacer una mejor campaña, pero sobre todo cuando tienes un modelo de juego muy definido. El tener esas características de jugadores es lo más importante y hoy creo que hay dos tipos de técnicos: Unos que llegan y se adaptan a lo que tienen, intentan un modelo de juego: Y otros que a lo mejor lo tienen muy definido, creen mucho en ese modelo de juego y tengan los jugadores que tengan, intentan ese modelo. En este caso, si es un modelo de juego muy definido, tenemos que saber que nuestros jugadores tienen capacidad para jugar ahí, contar con jugadores con características más propias para ese modelo te va a ayudar”.



¿Cree que eso fue precisamente lo que le faltó a Cruz Real en Alianza y Jaguares?



“Sí, creo que aunque las características de los jugadores no eran las que mejor se adaptaban a su modelo de juego, en cuanto a medios tecnológicos y en cuanto al nivel de los jugadores. Es evidente que América y es el motivo para que sea el campeón, tiene jugadores que creemos se adaptarán mejor a ese modelo y jugadores con un mayor nivel en general”.



¿Qué solicitud va a hacer América en cuanto a modificaciones de la norma de quienes estuvieron este semestre en otros equipos?



“De momento no hay consenso y esperamos definirlo esta noche”.



¿Cómo han avanzado los diálogos por Michael Rangel?



“Estamos trabajando en temas de financiación y nuevos ingresos para definir en buena parte nuestras posibilidades de conseguir mantener a Michael”.



¿Siguen tratando de llegar a un acuerdo con la familia Char aprovechando la buena relación entre ambos clubes o su continuidad se daría solo por dinero?



“La posibilidad está en ese negocio, hay que ver también nuestras condiciones económicas, incluso aunque bajen sus expectativas y a lo que ellos bajan sus expectativas con nuestra actual situación económica no nos llega, pues tampoco lo vamos a poder contratar, por eso digo que depende de las dos cosas”.



¿Ese tema está amarrado a la posible venta de los derechos de Duván Vergara al Leipzig?



“Claro, si exhibiera una cantidad importante podría ayudar mucho a la situación de América, a paliar lo que ha pasado con el coronavirus y allí tendríamos otro panorama diferente en cuanto a nuestras posibilidades de adquisición de jugadores”.



¿Solo les quedan 5 días para que se pueda negociar?



“O también a lo mejor después del 30 de junio él vuelve a Junior y podemos negociar igual, si no está en otro equipo. Evidentemente me gustaría que fuera antes del 30, que es cuando tenemos la posibilidad de ejercer esa opción de compra. Igual habría que negociar si el 2 de julio está en Junior”.



¿Es positivo respecto a ese acuerdo y tiene una buena corazonada?



“Aquí el corazón no influye, aquí lo que tiene que influir es que lleguen ofertas por otros jugadores, que lleguen otro tipo de ingresos o que consigamos una buena financiación. El corazón poco tiene que ver, Michael quiere quedarse, es un plus y nos da más posibilidades de poder hacer algo”.



¿Hay ofertas por otros jugadores de América?



“De momento preguntan por muchos, ofertas sí llegan, pero siempre hay posibilidades de negociar jugadores. Hasta el Barcelona, el Madrid o el City a veces venden jugadores, como va a decir América que no podemos negociar”.



¿El defensor Óscar Cabezas está pendiente de vincularse al América?



“La verdad es que tengo que conversarlo con Tulio, sé que es un jugador con el que se habló en el anterior semestre, se habló de él como una posibilidad, pero no he hablado con el jugador, creo que eso lo tendría que aclarar Tulio mejor”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces